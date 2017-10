Gajser, Irt in Pancar Sloveniji v Veliki Britaniji privozili 12. mesto

Svetovni prvaki so Francozi

1. oktober 2017 ob 18:14

London - MMC RTV SLO, STA

Tim Gajser, Peter Irt in Jan Pancar so v Veliki Britaniji na Pokalu narodov, prestižni ekipi dirki za naslov svetovnega prvaka, Sloveniji pripeljali 12. mesto.

V Matterley Basinu je bil danes dopoldne najprej finale B, nato pa so sledile tri finalne vožnje. V vsaki dirki so skupaj tekmovali motokrosisti dveh kategorij.

Najboljši slovenski uvrstitvi je na ekipnem svetovnem prvenstvu v britanskem Matterley Basinu v finalu A dosegel Gajser, ki je kot predstavnik v razredu MXGP v prvi vožnji (kombinacija razredov MXGP in MX2) osvojil drugo mesto, v tretji (kombinacija MXGP in open) pa peto.

Preostala slovenska tekmovalca na težki in zahtevni preizkušnji na blatnem terenu nista posegla po visokih uvrstitvah, Irtu pa je ponagajala še okvara motorja.

Slovenija je s 108 točkami pristala na 12. mestu, kar je tretja najboljša slovenska uvrstitev na teh tekmovanjih.

V skupni razvrstitvi letošnje izvedbe Pokala narodov so se končne zmage veselili Francozi, reprezentanco so sestavljali Romain Febvre, Gautier Paulin in Christophe Charlier. To je za francoske motokrosiste že četrti naslov prvakov v nizu. Zbrali so 30 točk, premagali so Nizozemce (31 točk) in Britance (32 točk).