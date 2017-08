Gajser na peščenem izzivu meri na stopničke

Dirki bosta v nedeljo ob 14. in 17. uri

3. avgust 2017 ob 09:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred motokrosisti je pester avgust, saj jih čakajo tri dirke svetovnega prvenstva zapored. Prva bo že ta konec tedna na sloviti peščeni progi Lommel v Belgiji.

Na dirki v elitnem razredu MXGP bo kot edini Slovenec nastopil svetovni prvak Tim Gajser. Brata Peter in Jernej Irt sta namreč nastop odpovedala, Klemen Gerčar pa še zdravi poškodbo.

Belgijska proga se ponaša s specifično konfiguracijo in je edinstvena na koledarju svetovnega prvenstva. Za marsikoga je v preteklosti že pomenila prelomnico v sezoni. Leta 2012 je med drugim gostila tudi prestižno dirko za Pokal narodov, na kateri je reprezentanca ZDA po dolgih letih prevlade izgubila naslov svetovnega prvaka, ki ga od takrat še ni osvojila.

Tim Gajser upa, da bo zanj belgijska dirka pomenila pozitivno prelomnico, saj ima s progo še neporavnane račune. V Lommelu še nikoli ni stal na zmagovalnem odru, čeprav je lani v drugi vožnji zmagal. Glede na vzpon forme pa lahko že v nedeljo opravi ta izziv.

Gajser je s tovarniško ekipo HRC v Belgiji že od začetka tedna, saj so opravili testiranje amortizacije in pripravili nastavitve motorja za peščeno podlago. Po besedah Bogomirja Gajserja so opravili dobro delo in so pripravljeni na dirko. Tudi dirkačevi občutki so dobri.

Svetovni prvak upa, da bo izboljšal tretje mesto z zadnje dirke v Loketu. "Glavni cilj od češke dirke so bili trdi treningi. Iz tedna v teden je viden napredek in stopničk na Češkem sem bil zares vesel. Z ekipo smo v Belgiji opravili nekaj treningov, upam, da bom dosegel morda celo boljši rezultat kot na Češkem," je optimist Gajser, ki je v seštevku svetovnega prvenstva na petem mestu.

Vodilni v SP-ju Antonio Cairoli je letos razred zase in ostaja prvi favorit za zmago tudi v nedeljo. Od njegove zmage v Lommelu so minila že tri leta, vendar je Cairoli že velikokrat dokazal, da s takim terenom nima težav. Nevaren bo tudi domačin, Belgijec Clement Desalle.

Kvalifikacije bodo v soboto ob 17.10. Prva vožnja bo v nedeljo ob 14. uri, druga ob 17. uri.

R. K.