Gajser na zadnji dirki sezone drugi; SP končal na petem mestu

Gajser oddal naslov svetovnega prvaka

17. september 2017 ob 15:18,

zadnji poseg: 17. september 2017 ob 18:34

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Tim Gajser je na zadnji dirki sezone svetovnega prvenstva v motokrosu v francoskem Villars sous Ecotu osvojil odlično drugo mesto. Sezono je končal na petem mestu.

Gajser je zadnjo dirko končal z enakim številom točk kot zmagovalec Jeffrey Herlings, a je odločala boljša druga vožnja Nizozemca. Tako Herlings kot Gajser sta težko francosko dirko, kjer so se dirkači borili z blatom in dežjem, končala s 45 točkami za prvo in tretje mesto, Slovenec je dobil prvo vožnjo elitnega razreda MXGP, Nizozemec pa drugo. Max Anstie je na tretjem mestu zbral 40 točk.

Gajser prvi v uvodni vožnji

Prva vožnja je bila izjemna, saj se je uspel Gajser izogniti vsem blatnim pastem in je prevzel vodstvo. Vodil je celotno prvo vožnjo, letošnjega svetovnega prvaka Cairolija je prehitel več kot za krog. Tudi Irt je bil uspešen, osvojil je osemnajsto mesto.

Pred drugo vožnjo so se razmere spremenile, saj je bilo na progi manj blata, vendar je proga na nekaterih delih ostala spolzka. Povedel je Anstie, sledila sta mu Herlings in Gajser. V drugi polovici dirke se je nad prizoriščem znova zneslo deževje, ki je razmere obrnilo na glavo. Gajser je vztrajal na tretjem mestu, Anstie in Herlings pa sta pridelala ogromno prednost. Razlike med tekmovalci so bile vse večje. Anstie in Herlings sta se borila za zmago. Zmaga Herlingsa v drugi vožnji, je vplivala na skupni rezultat dirke. Herlings je postal zmagovalec francoske preizkušnje, Gajser, ki je bil po zmagi v prvi vožnji v drugi na tretjem mestu, pa je v skupnem seštevku dirke z enakim številom točk kot Herlings, osvojil drugo mesto. Tretji je bil Max Anstie. Jernej Irt je v drugi vožnji osvojil točko in bil skupno enaindvajseti.

Na zadnji dirki sezone je bil uspešen tudi drugi slovenski udeleženec Jernej Irt, 18. mesto v prvi in 20. mesto v drugi vožnji sta mu prinesli skupno 21. mesto in štiri točke za SP.

Gajserja nasledil Cairoli

Gajser je sezono, v kateri so ga poleg zmag in uspehov spremljale poškodbe in odstopi, sklenil na skupnem petem mestu, osvojil je 530 točk, kar je 201 točk manj kot v lanski zmagovalni sezoni. Svetovni prvak za sezono 2017 je že pred zadnjo dirko postal Italijan Antonio Cairoli, današnjo dirko pa je končal z odstopom.

Sezona svetovnega prvenstva se je z današnjo dirko končala, dirkače pa čez 14 dni v veliki Britaniji čaka še prestižna preizkušnja za pokal narodov oziroma svetovno ekipno prvenstvo.

SVETOVNO PRVENSTVO

RAZRED MXGP

Vrstni red po 37. vožnji (od 37): 1. A. CAIROLI ITA 722 2. J. HERLINGS NIZ 672 3. G. PAULIN FRA 602 4. C. DESALLE BEL 544 5. T. GAJSER SLO 530 6. R. FEBVRE FRA 519 7. J. VAN HOREBEEK BEL 443 8. M. NAGL NEM 439 9. M. ANSTIE VB 436 10. G. COLDENHOFF NIZ 424 ... 37. J. IRT SLO 10 53. P. IRT SLO 4