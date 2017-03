Gajser okreval in se veseli neznanke v Indoneziji

2. marec 2017 ob 12:07

Džakarta - MMC RTV SLO

Najboljši motokrosist na svetu Tim Gajser je pozdravil virozo, ki ga je mučila na prvi dirki svetovnega prvenstva v Katarju, tako da bo ta konec tedna v Indoneziji štartal popolnoma pripravljen.

Prva dirka za Gajserja kljub drugemu mestu ni bila enostavna. Pred prihodom v Katar se je boril z virozo, ki mu je pobrala precej moči. "S Timom nikoli ne iščeva izgovorov v bolezni ali poškodbah, zato tudi tokrat nisva želela poudarjati, da je Tim zbolel. Zdaj lahko povem, da me je resno zaskrbelo, ali bo sploh lahko vozil. Na prostem treningu je sprva zmogel odpeljati le en krog, nato pa smo ga z ekipo pripravili do te mere, da je bil v kvalifikacijah celo najhitrejši," je stanje svetovnega prvaka opisal njegov oče in trener Bogomir.

"Po dirki je bil zelo izčrpan in na koncu finalne vožnje se ni spustil v dvoboj s Cairolijem. To je bila pametna poteza, kajti o naslovu prvaka se na prvih petih dirkah še ne bo odločalo," je dodal Gajser starejši in povedal, da se Timovo zdravje izboljšuje, tako da bo v nedeljo nared za drugo dirko svetovnega prvenstva.

Ta bo potekala v kraju Pangkal Pinang na povsem novi progi, zgrajeni prav za to dirko. Indonezijskim prirediteljem trenutno največ nevšečnosti povzroča vreme, saj se je nad prizoriščem znesel naliv in načel progo. Nihče od motokrosistov proge ne pozna, kar bo za vse poseben izziv.

Kvalifikacije bodo v soboto zjutraj po našem času, dirka pa v nedeljo. Prva vožnja bo na sporedu ob sedmi uri, finalna pa ob deseti uri.

