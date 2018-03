Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser se je po poškodbi hitro vrnil med elito. Foto: hondaproracing.com VIDEO Gajser deveti na Nizozemskem Dodaj v

Gajser po dveh padcih in kazni tekmeca na koncu deveti

Gerčar ostal brez točk

18. marec 2018 ob 15:17,

zadnji poseg: 18. marec 2018 ob 19:09

Valkenswaard - MMC RTV SLO, STA

Slovenski motokrosist Tim Gajser je dirko v nizozemskem Valkenswaardu po kazni tekmecu Harriju Kulasu pridobil eno mesto in dirko za VN Evrope v Valkenswaardu končal na devetem mestu.

Vodstvo dirke je Estonca Harrija Kullasa kaznovalo s petimi mesti slabšo uvrstitvijo (v cilju druge vožnje je bil sicer 12. in pred Gajserjem), ker njegov motor ni ustrezno prestal kontrole hrupa po koncu preizkušnje.

Na drugi postaji sezone je sicer slavil Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je premagal Italijana Antonia Cairolija, tretji pa je bil Francoz Gautier Paulin. Herlings tudi vodi v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v razredu MXGP pred svetovnim prvakom Cairolijem. Gajser je na 16. mestu.

Na začetku dirke celo snežilo

Motokrosiste je v Valkenswaardu pričakalo zimsko vreme. Proga je bila zaradi nizkih temperatur na nekaterih delih zmrznjena, med kvalifikacijami in na začetku dirke je celo snežilo. Kvalifikacije so Gajserju in njegovi ekipi vlile veliko mero optimizma, saj jih je končal na tretjem mestu, za Belgijcem Jeremyjem Van Horebeekom in Francozom Paulinom. Gerčar je bil 31.

Gajser hitro naredil napako

Tudi v prvi vožnji dirke je Gajser začel odlično, vendar je že v uvodnem krogu storil napako in s tretjega padel na peto mesto. Po polovici dirke je predenj zapeljal še Belgijec Clement Desalle. Gajser se je ustalil na devetem mestu, kjer je ostal do konca prve vožnje. Aktualni svetovni prvak Cairoli si je sredi prve vožnje privoščil spodrsljaj, saj je padel, kar je izkoristil moštveni sotekmovalec Herlings in dosegel zmago na domači dirki.

Gajser po padcu padel na rep kolone

V drugi vožnji so tekmovalci ponovili scenarij iz prve vožnje. Cairoli je povedel, Gajser je začel na drugem mestu, tudi tokrat pa ni šlo brez težav. Zaradi padca je nazadoval na rep dvajseterice. Loviti je moral tekmovalce, ki so ga prehiteli in so si privozili prednost. Prebil se je do 13. mesta in osvojil nekaj pomembnih točk. V ospredju sta se za zmago spet pomerila Cairoli in Herlings, ki je bil še drugič uspešnejši in je na domači dirki ugnal izkušenega Italijana.

Sezona se bo nadaljevala že naslednji teden z dirko v Valencii.

Skupni vrstni red (4/38): 1. J. HERLINGS NIZ 97 2. A. CAIROLI ITA 91 3. C. DESAILE BEL 67 4. R. FEBVRE FRA 65 5. G. PAULIN FRA 64 ... 16. T. GAJSER SLO 20

T. J., M. L.