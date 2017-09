Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser je dolgo časa vozil na drugem mestu, na koncu je zasedel četrto. Foto: hondaproracing.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gajser po prvi polovici Jacksonvilla na četrtem mestu

Druga vožnja na sporedu ob 22. uri

3. september 2017 ob 20:28

Jacksonville - MMC RTV SLO, STA

Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva v Jacksonvillu v elitnem razredu MXGP osvojil četrto mesto. Zmagal je domačin Eli Tomac.

Gajser je bil v prvi polovici uvodne vožnje na drugem mestu, pozneje pa je nekoliko popustil in prvo polovico ameriške preizkušnje končal na četrtem. Med zmagovalcem Tomacom in njim sta bila še Nizozemec Jeffrey Herlings in vodilni v SP Italijan Antonio Cairoli.

Druga vožnja je na sporedu ob 22. uri.

Vrstni red po 32. vožnji (od 37): 1. A. CAIROLI ITA 651 2. J. HERLINGS NIZ 552 3. C. DESALLE BEL 531 4. G. PAULIN FRA 527 5. T. GAJSER SLO 471 6. R. FEBVRE FRA 441 7. J. VAN HOREBEEK BEL 388 8. M. NAGL NEM 380 9. G. COLDENHOFF NIZ 366 10. E. BOBRIŠEV RUS 357 ... 41. J. IRT SLO 5 48. P. IRT SLO 4

M. L.