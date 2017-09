Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser je bil najhitrejši v kvalifikacijah. Foto: hondaproracing.com Sorodne novice Smola Slovencev pred odhodom na pokal narodov Dodaj v

Gajser popeljal Slovence v finale A

Prvi favoriti za zmago so Francozi

30. september 2017 ob 17:55

London - MMC RTV SLO

Slovenska reprezentanca v motokrosu je uspešno opravila kvalifikacije pred nedeljsko dirko za Pokal narodov v britanskem Matterley Basinu. Slovenci so zasedli 17. mesto ter si priborili nastop v finalu A. Najboljši so bili Francozi pred Nizozemci in Avstralci.

Slovenijo v Veliki Britaniji na prestižni ekipi dirki za naslov svetovnega prvaka zastopajo Tim Gajser, Peter Irt in Jan Pancar.

V kvalifikacijah je najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser delo opravil odlično in slavil v razredu MXGP. Peter Irt, ki je v zadnjem hipu zamenjal poškodovanega brata Jerneja, je bil v razredu open 25., Jan Pancar pa v razredu MX2 32. Seštevek rezultatov je Slovencem ob odbitku najslabše uvrstitve prinesel 26 točk in 17. mesto, kar je bilo dovolj za uvrstitev med 19 najboljših ekip, ki se bodo v velikem finalu v nedeljo borile za naslov prvaka. Pridružila se jim bo še zmagovalka finala B, kamor so se uvrstile reprezentance na mestih od 20 do 31.

Kvalifikacije so dobili Francozi Romain Febvre, Gautier Paulin in Christophe Charlier, ki so zbrali štiri točke, toliko kot drugouvrščeni Nizozemci Jeffrey Herlings, Brian Bogers in Glenn Coldenhoff.

V Matterley Basinu bo v nedeljo dopoldne najprej finale B, nato pa bodo sledile tri finalne vožnje. V vsaki dirki bodo skupaj tekmovali motokrosisti dveh kategorij.

R. K.