Če bi ocenjeval dirko od ena do deset, bi rekel sedem. Iz tekme v tekmo napredujem, je pa še veliko stvari, na katerih je treba delati. Gre pa na bolje. V drugi vožnji sem se skušal rešiti padca na startu, a je bilo neizogibno. Ni bil velik padec, so pa šli vsi mimo mene. Veliko mi pomenil ta podpora, sploh v časih, ko ti ne gre vse po maslu. Navijači te dvignejo in dajo motivacijo. Morda to ni to, kar so pričakovali, a se vedno trudim. Tim Gajser

Gajser pred množico slovenskih navijačev v Italiji sedmi

Klemen Gerčar brez točk

8. april 2018 ob 15:01,

zadnji poseg: 8. april 2018 ob 19:09

Pietramurata - MMC RTV SLO

Tim Gajser je na četrti postaji svetovnega prvenstva v motokrosu v Pietramurati v Italiji zasedel sedmo mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, drugi je bil Belgijec Clement Desalle, tretji pa Italijan Antonio Cairoli.

Sončno vreme in več tisoč glasnih navijačev, med katerimi je bilo veliko Slovencev, so motokrosiste pospremili v dirko.

Gajser v prvi vožnji peti

Slovenski navijači so ob progi Pietramurata znova zasedli zdaj že tradicionalni "slovenski ovinek". Gajser je kljub slabšemu štartnemu položaju začel odlično.

Vozil je na četrtem mestu in je držal stik s tretjeuvrščenim Francozom, Romainom Febvrejem. Domačemu favoritu Antoniu Cairoliju se je štart povsem ponesrečil, a je izkušeni Italijan do konca uspel napredovati. Nekaj krogov pred koncem je prehitel še Gajserja, ki je prvo vožnjo končal na petem mestu. V ospredju je bil Herlings znova razred zase in je v prvi vožnji suvereno ugnal tekmece. Drugi slovenski motokrosist, Klemen Gerčar, je bil v prvi vožnji 27.

V drugi vožnji se je Gajser zapletel

Drugo vožnjo je najbolje začel Cairoli in italijanski navijači so ponoreli. Vendar pa je moral letos devetkratni svetovni prvak na domačem terenu premoč priznati izjemnemu Herlingsu, ki je znova vozil povsem svojo dirko. Cairolija je prehitel že v tretjem krogu, za tem pa je prednost le še povečeval in ga na koncu prehitel kar za dvajset sekund. Gajser se je v drugi vožnji znova zapletel na štartu in je moral precej nadoknaditi. Končal je na osmem mestu. Gerčar je v drugo za las zgrešil točke. Začel je znotraj dvajseterice, na koncu je bil 22. V skupnem seštevku je bil Gerčar 27.

Herlings povečal prednost

V skupnem seštevku SP-ja je Herlings povečal prednost pred Cairolijem na deset točk, Gajser je napredoval na deveto mesto. Gajser je po štirih dirkah v SP napredoval na deveto mesto v skupnem seštevku s 77 točkami, potem ko je moral prvo dirko zaradi poškodbe izpustiti. Herlings ima na prvem mestu 191 točk, Cairoli na drugem 181, Desalle pa na tretjem 145.

Peta dirka svetovnega prvenstva v motokrosu bo prihodnji vikend na Portugalskem.

SVETOVNO PRVENSTVO RAZRED MXGP VN Trentina: 1. J. HERLINGS NIZ 50 2. C. DESALLE BEL 42 3. A. CAIROLI ITA 40 4. R. FEBVRE FRA 34 5. G. COLDENHOFF NIZ 32 6. G. PAULIN FRA 31 7. T. GAJSER SLO 29 ... 27. K. GERČAR SLO 0 Skupni vrstni red (8/40): 1. J. HERLINGS NIZ 191 točk 2. A. CAIROLI ITA 181 3. C. DESALLE BEL 145 4. R. FEBVRE FRA 135 5. G. PAULIN FRA 129 ... 9. T. GAJSER SLO 77

