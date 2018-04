Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser je bil lahko zadovoljen s prvo vožnjo. Foto: HRC Dodaj v

Gajser pred množico slovenskih navijačev v prvi vožnji peti

Druga vožnja bo ob 17.10

8. april 2018 ob 15:01

Pietramurata - MMC RTV SLO

Tim Gajser je v prvi vožnji na četrti postaji svetovnega prvenstva v motokrosu v Pietramurati v Italiji zasedel peto mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings.

Zmagovalec uvodnih dveh dirk sezone v razredu MXGP je imel v cilju dobrih pet sekund in pol prednosti pred Belgijcem Clementom Desallom. Tretji je bil Francoz Romain Febvre, četrti pa do te dirke vodilni v skupnem seštevku SP-ja in lanski svetovni prvak Antonio Cairoli, ki je za Herlingsom zaostal 27 sekund.

Gajser, ki ga na dirki za Veliko nagrado Trentina tradicionalno spremlja veliko navijačev iz domovine, je ciljno črto prečkal štiri sekunde za njim. Makolčan je ostal na skupno 11. mestu v SP-ju, zdaj ima 64 točk. Vodi Herlings s 166 točkami.

Drugi slovenski predstavnik na dirki Klemen Gerčar je prvo vožnjo končal na 27. mestu in ostal brez točk za SP.

Svetovno prvenstvo (7/40): 1. J. HERLINGS NIZ 166 točk 2. A. CAIROLI ITA 159 3. C. DESALLE BEL 125 4. R. FEBVRE FRA 121 5. G. PAULIN FRA 113 ... 11. T. GAJSER SLO 64

M. R.