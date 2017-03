Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser v Mehiki brani lansko zmago. Foto: hondaproracing.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gajser pred vročo Mehiko: Forma se stopnjuje

V nedeljo prva vožnja ob 20.00, druga ob 23.00

31. marec 2017 ob 12:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po zmagi v Argentini in prevzemu vodstva v skupnem seštevku svetovnega prvenstva je motokrosist Tim Gajser poln samozavesti pred četrto dirko sezone v Mehiki.

"Počutje je dobro in argentinska zmaga mi je vlila dodatno samozavest. Zadovoljen sem z zadnjimi treningi, ki so pokazali, da se forma stopnjuje, zato trenutno nimam nekih posebnih skrbi," sporoča Gajser, ki bo v Mehiki branl lansko zmago.

Gajser ima pred drugouvrščenim Italijanom Antoniem Cairolijem deset točk prednosti. A sezona se je šele dobro začela in kot so nakazale prve tri dirke, se pravi boji šele začenjajo, saj so v vse boljši formi tudi Rus Jevgenij Bobrišev ter Belgijca Clement Desalle in Jeremy Van Horebeek.

"Po vrnitvi iz Argentine sva s Timom na domači progi opravila nekaj zelo kakovostnih treningov na motorju. Stvari se počasi postavljajo na svoje mesto. Tim je v dobri formi, smo mirni in osredotočeni na naslednjo dirko," je iz Mehike, kjer te dni vlada velika vročina, za nedeljo, ko je na sporedu dirka, pa napovedujejo tudi več kot trideset stopinj Celzija, sporočil Bogomir Gajser.

Prva vožnja četrte dirke SP-ja v rezredu MXGP bo v nedeljo ob 20. uri, druga pa ob 23. uri po našem času.

