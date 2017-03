Gajser prvi del blatne kopeli končal na 7. mestu

Najbolje se je znašel Simpson

5. marec 2017 ob 09:13

Džakarta - MMC RTV SLO

V Indoneziji poteka druga letošnja dirka motokrosistov za svetovno prvenstvo. Svetovni prvak v razredu MXGP Tim Gajser je bil na prvi vožnji sedmi.

Slavil je Britanec Shaun Simpson, drugo mesto je osvojil Nizozemec Glenn Coldenhoff, tretjega pa Belgijec Clement Desalle. Proga je izjemno slaba, saj so se po že nekaj krogih naredili kanali, številni dirkači so se tako ujeli v blatu in niso mogli nadaljevati.

Gajser je začel spodbudno in se v nekaj krogih prebil do drugega mesta. Ko se je proga vidno slabšala, je njegov tempo začel padati, enkrat pa se je povsem ustavil.

Ob 10.00 se bo začela še druga vožnja.

Vrstni red po 3. vožnji (od 38): 1. A. CAIROLI ITA 68 2. C. DESALLE BEL 60 3. T. GAJSER SLO 56 4. J. BOBRIŠEV RUS 44 5. J. VAN HOREBEEK BEL 42 6. G. COLDENHOFF NIZ 41 7. G. PAULIN FRA 39 8. S. SIMPSON VB 36 9. R. FEBVRE FRA 34 . K. STRIJBOS BEL 34

S. J.