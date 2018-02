Gajser se želi kmalu vrniti na motor, a čaka ga še en poseg

Vrnil se je v Slovenijo

20. februar 2018 ob 12:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

21-letni Gajser je bil že na dan padca operiran v bolnišnici v Mantovi, v torek pa so ga na nadaljnje zdravljenje z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, kjer so se odločili za dodaten poseg.

"Tima je prevzel predstojnik za čeljustno kirurgijo v UKC Maribor in se odločil za dodatno operacijo, s katero bodo Timu še ojačali čeljust in opravili določene popravke. Še dobro, da sem vztrajal in da smo Tima spravili domov," je povedal oče in trener Tima Gajserja Bogomir Gajser. Dodal je: "Tim se dobro drži. Je zelo optimističen, morda v tem trenutku celo preveč, in se želi kmalu vrniti na motor."

Gajser je v nedeljo nastopil na dirki odprtega italijanskega prvenstva v Mantovi, ki mu je služila za pripravo na novo sezono. Pri enem izmed doskokov je hudo padel in udaril z glavo ob krmilo motorja.