Gajser v Patagoniji do prve zmage v sezoni

Novih 50 točk za slovenskega šampiona

19. marec 2017 ob 08:28,

zadnji poseg: 19. marec 2017 ob 21:31

Neuquen - MMC RTV SLO

Slovenski motokrosist Tim Gajser je suvereno dobil dirko za VN Argentine v Neuquenu. Aktualni svetovni prvak v razredu MXGP je dobil obe vožnji in prevzel vodstvo v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo.

V primerjavi z nemogočimi razmerami na zadnji dirki v Indoneziji je motokrosiste v Argentini pričakalo lepo vreme. Gajser je potrdil, da so zdravstvene težave mimo, in dokazal, da je bilo sedmo mesto v Indoneziji le splet okoliščin.

Že v kvalifikacijah je vodil od štarta do cilja, kar mu je vlilo dodatno samozavest, ki jo je pred tretjo dirko sezone še kako potreboval. Najbolj sta se mu v kvalifikacijah približala mojstra peščenih prog Jeremy van Horebeek in Antonio Cairoli.

Lepo ohranjal prednost do konca

Makolčan je hitrost in dobre občutke s kvalifikacij prenesel tudi na dirko, kjer je blestel v obeh vožnjah. Znova je bil suveren in prepričljiv. V prvi vožnji se je silovito pognal s starta in si privozil nekaj sekund prednosti, ki jih je nato s premišljeno vožnjo ohranjal do konca. Do te dirke vodilni motokrosist v seštevku prvenstva Cairoli je imel v obeh vožnjah obilo težav. Na začetku prve je kar dvakrat padel in nadaljeval popolnoma iz ozadja. Napredoval je do devetega mesta in tako izgubil pomembne točke. Po prvi vožnji je Gajser v seštevku prvenstva za točko prevzel vodstvo.

Desalle priznal premoč pod pritiskom

Drugo vožnjo je najhitreje začel Clement Desalle, Gajser je vozil na drugem mestu. Cairoli je tudi v drugi vožnji padel in ni bil v boju za vrh. Gajser je z izjemno vožnjo stopnjeval tempo in Desalla že po nekaj minutah ujel. Belgijec je moral popustiti pod pritiskom. Aktualni svetovni prvak je prevzel vodstvo in se odpeljal naprej, v ozadju pa se je vnel boj za drugo mesto, ki ga je v drugi vožnji dobil ruski motokrosist Jevgenij Bobrišev. Ta je dirko končal na tretjem mestu, medenj in Gajserja se je vrinil Desalle.

"Za mano je popoln konec tedna, zelo sem vesel, kako se je vse skupaj razpletlo. V drugi vožnji sem se moral za zmago bolj potruditi. Pripravil sem napad, prevzel vodstvo in zmagal. Hvala očetu, dekletu, celotni ekipi in družini, ki me spremlja od doma," je bil po tekmi zadovoljen Gajser, ki je z mislimi že pri naslednji tekmi v Mehiki.

VN Argentine, Neuquen

Vrstni red po 5. vožnji (od 37): 1. T. GAJSER SLO 106 2. A. CAIROLI ITA 96 3. C. DESALLE BEL 91 4. J. VAN HOREBEEK BEL 84 5. J. BOBRIŠEV RUS 82 6. G. PAULIN FRA 72 7. R. FEBVRE FRA 65 8. K. STRIJBOS BEL 56 9. S. SIMPSON VB 55 10. M. ANSTIE VB 49

S. J., M. L.