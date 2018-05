Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser se je na prejšnji dirki prvič v sezoni povzpel na stopničke. Foto: Andreja Prel/AMZS Sorodne novice Gajser prvič v letošnji sezoni na stopničkah Dodaj v

Gajser v prvi vožnji dirke za VN Rusije peti

Druga vožnja ob 16.10

1. maj 2018 ob 14:26

Orljonok - MMC RTV SLO, STA

Prvi maj je delaven za motokrosiste v razredu MXGP, ki dirkajo v Orljonoku v Rusiji na šesti preizkušnji sezone. Tim Gajser je v prvi vožnji zasedel peto mesto. Zmagal je Belgijec Clement Desalle.

Gajser je po slabšem začetku sezone, ko je zaradi poškodbe tudi izpustil prvo dirko, na prejšnji dirki na Portugalskem prvič letos osvojil zmagovalne stopničke za tretje mesto. V Rusiji je imel v kvalifikacijah smolo, po padcu je bil 14.

Danes je prvo vožnjo začel na osmem mestu, potem se je hitro prebil do petega, višje pa nato ni mogel, saj so bile razlike do tekmecev pred njim že prevelike.

Za Desallom si je drugo mesto privozil Italijan Antonio Cairoli, zaostal je le sekundo in pol, tretji pa je bil vodilni v SP-ju, Nizozemec Jeffrey Herlings, z zaostankom treh sekund in pol. Pred Gajserjem (+34,132) je v cilj prišel še Francoz Gautier Paulin.

Skupno je v seštevku SP-ja v vodstvu ostal Herlings z 261 točkami, Cairoli jih ima 247. Gajser je zdaj pri 129 točkah.

Druga vožnja elitnega razreda bo na sporedu ob 16.10.

Svetovno prvenstvo, skupno (11/40): 1. J. HERLINGS NIZ 261 točk 2. A. CAIROLI ITA 247 3. C. DESALLE BEL 190 4. R. FEBVRE FRA 183 5. G. PAULIN FRA 165 ... 8. T. GAJSER SLO 129

M. R.