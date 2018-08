Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser je imel v prvi vožnji precej smole, drugo pa je končal na tretjem mestu. Foto: HRC Dodaj v

Gajser v Švici po padcu v prvi vožnji na koncu šesti

Gerčar osvojil prvo letošnjo točko

19. avgust 2018 ob 15:28,

zadnji poseg: 19. avgust 2018 ob 18:04

Frauenfeld - MMC RTV SLO, STA

Motokrosist Tim Gajser je dirko svetovnega prvenstva razreda MXGP v Frauenfeld-Gachnangu v Švici končal na šestem mestu.

Gajser je bil po padcu v prvi vožnji 12., v drugi pa je bil tretji. Z zmagama v obeh vožnjah je tudi švicarsko dirko dobil vodilni v SP Nizozemec Jeffrey Herlings. Na zmagovalnem odru sta bila še Francoz Romain Febvre in Belgijec Clement Desalle. Herlings je slavil petič zapored in že 13. v tej sezoni. Dvakrat je slavil še Antonio Cairoli, ki je bil v Švici sedmi. Do prve točke v sezoni je prišel drugi slovenski dirkač Klemen Gerčar, ki je bil v prvi vožnji 20., v drugi pa tik za dobitniki točk na 21.

Najboljši slovenski motokrosist je imel precej smole. Najprej že v sobotnih kvalifikacijah, ko je zaradi tehnične okvare končal le na sedmem mestu, še več pa na startu prve vožnje, ko je trčil z domačinom Cyrillom Scheiwillerjem. Oba sta končala na tleh in Gajser je potreboval precej časa, da je nadaljeval dirko. Padel je daleč v ozadje do 30. mesta, potem pa se je počasi prebijal naprej.

Precej bolje je šlo Gajserju dirkaču v drugi vožnji. Start je prestal brez padca, se obdržal med vodilnimi in bil dve tretjini na četrtem mestu, a nenehno ogrožal Desalla. Pet krogov ped koncem ga je tudi prehitel, tretje mesto pa je nato obdržal do cilja, kar je v seštevku dirke pomenilo šesto mesto in skupno 29 novih točk v seštevku sezone.

Skupno je Herlings še povečal vodstvo, zdaj ima 733 točk, Italijan Cairoli je drugi s 675, Desalle pa tretji s 543. Gajser je peti, ima pa 507 točk. Sezona se bo nadaljevala naslednji teden z dirko v Sevljevu v Bolgariji.

VN Švica: 1. J. HERLINGS NIZ 50 2. R. FEBVRE FRA 42 3. C. DESALLE BEL 40 4. G. COLDENHOFF BEL 32 5. M. ANSTIE VBL 31 6. T. GAJSER SLO 29 7. A. CAIROLI ITA 28 21. K. GERČAR SLO 1 SP, skupni vrstni red (32/40): 1. J. HERLINGS NIZ 733 2. A. CAIROLI ITA 675 3. C. DESALLE BEL 543 4. R. FEBVRE FRA 510 5. T. GAJSER SLO 507 6. G. PAULIN FRA 455 ... 43. K. GERČAR SLO 1

T. J.