Gajser v Valencii šesti

25. marec 2018 ob 17:25,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 18:10

Tim Gajser je na tretji dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v razredu MXGP v Valencii zasedel šesto mesto, potem ko je bil v prvi vožnji osmi, v drugi pa šesti. Zmagal je Italijan Antonio Cairoli, ki je bil najboljši v obeh vožnjah.

Drugi je bil do te dirke vodilni v skupnem seštevku SP-ja, Nizozemec Jeffrey Herlings. Obakrat je zaostal le za Cairolijem, ki ga je zdaj ujel pri 141 točkah na vrhu seštevka svetovnega prvenstva. Tretji je bil Belgijec Clement Desalle, v obeh vožnjah četrti.

Gajser je v soboto odlično opravil kvalifikacije in bil prvič v sezoni najboljši. Danes je prvo vožnjo začel na tretjem mestu, potem pa nekaj mest izgubil. Nato se je prebil na peto, a je v zadnjem krogu padel in izgubil tri mesta. V drugi vožnji je bil dve mesti višje in se s skupno 28 osvojenimi točkami s 16. mesta povzpel na 11. mesto v seštevku svetovnega prvenstva.

Po poškodbi čeljusti je Gajser prejšnji teden v Valkenswaardu zasedel deveto mesto. Uvodno dirko v Argentini je moral izpustiti.

V Valencii, ki je prvič gostila dirko za SP, je nastopil tudi Klemen Gerčar. Obe vožnji je končal brez točk na 29. mestu med 35 oziroma 34 motokrosisti.

Sezona se bo nadaljevala čez dva tedna v Pietramurati v italijanski pokrajini Trentino.

SP, skupni vrstni red (6/40): 1. A. CAIROLI ITA 141 točk 2. J. HERLINGS NIZ 141 3. C. DESAILE BEL 103 4. R. FEBVRE FRA 101 5. G. PAULIN FRA 98 ... 11. T. GAJSER SLO 48

