Gajser Žagarju ni izžrebal najboljše številke

Športna zgodba Dareta Ruparja

29. april 2017 ob 10:17

Krško - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Dan, ki nam prinaša zadnji domači nogometni derbi med zelenimi in vijoličastimi in ko že lahko dobimo prvake, bo tudi v znamenju največjega avto-moto športnega dogodka pri nas.

V Krškem se bo na ovalu stadiona Matije Gubca začelo novo, že 73. svetovno prvenstvo v spidveju. Tudi tokrat z Matejem Žagarjem.

Res veseli dejstvo, da so v Posavju še vedno pripravljeni organizirati takšno dirko. V časih, ki niso naklonjeni slovenskemu športu, je to še toliko bolj pomembno, saj je treba zagotoviti kar visok znesek za organizacijo. Morda termin na začetku sezone ni ravno najboljši in bi vsi, tako prireditelji kot obiskovalci, raje termin v poznem poletju, a se prav veliko v zadnjih letih ni dalo izbirati. Enostavno vzameš, kar ti je ponujeno, da si sploh zraven med enajstimi prireditelji, ki skrbijo za elitno petnajsterico dirkačev na motorjih brez zavor. Ob vsem je treba vedeti, da so tri dirke na Poljskem, kjer je spidvej nedvomno eden izmed poglavitnih športov. In to ne le v družini tistih, kjer zadiši po bencinu, pač pa na splošno.

Z dirko za VN Slovenije je rastel tudi naš najboljši Matej Žagar, ki je na slovenskem prestolu na začetku tega stoletja zamenjal soimenjaka Mateja Ferjana. Od leta 2002 fant, ki je zdaj seveda že v zrelih tekmovalnih letih in tudi že oče, ni iz rok izpustil naziva najboljšega v državi. Ob včerajšnjem žrebu je bilo zanimivo videti, da je elitni druščini spidvejistov usodo delil slovenski svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser. S tem, kaj je potegnil, se mladi Štajerec ni ubadal in si najbrž ni belil glave, nedvomno pa bi Žagarju namenil boljšo številko, kot je trojka, če bi le lahko.

Sam si možnost izbora štartnega mesta izbori sam v kvalifikacijah, v spidveju pa je štartna številka precej bolj pomembna in seveda prinaša različno na posameznih dirkališčih. Številka 3 v Krškem ne prinese veliko dobrega, saj je za štartno vrvico dvakrat treba s štartnega položaja C, ki si ga večina prav pri nas pretirano ne želi. Precej boljši je namreč žreb za številko 2, ki jo bo imel Nick Škorja. Torej - če bi zdaj razpredal v slogu večernega derbija: Štajerec je že vedel, kaj potegniti za Štajerca in kaj za Ljubljančana.

Šalo na stran. Dejstvo je, da se med slovenskimi dirkači s svetovno elito že nekaj časa lahko meri le Matej Žagar. Na domačih dirkah žal spremljamo le še štiri, pet dirkačev in to je daleč od tistega, kar smo bili vajeni nekdaj. Po odhodu Žagarja, ki za zdaj o tem seveda še ne razmišlja, se nam obeta kar precejšnja luknja. Žagar bo zvečer začel svojo sedmo sezono med najboljšimi, ki jo bo vozil v celoti. Ob tem ima še šest takih sezon, ko je bil zraven s povabilom. Najvišje je priplezal do petega mesta pred tremi leti, ko je v Tampereju na Finskem tudi prvič stal na vrhu zmagovalnega odra.

Žagar je za to sezono dobil posebno povabilo promotorjev tekmovalne serije. Odločil se je, da bo dirkal manj kot prejšnja leta in bo ob svetovnem prvenstvu in domačih obveznosti nastopal le še na Poljskem in na Švedskem. Na Poljskem enostavno ne smeš manjkati. Tam je bil tudi dvakrat državni klubski prvak. Vse bolj pa imamo občutek, da če bi ga pod svoj patronat vzel ameriški proizvajalec energijskih pijač, bi bil še višje tudi v svetovnem prvenstvu.

Dare Rupar, Val 202