Poudarki Janc v zadnjem celjskem napadu storil prekršek v napadu

Gams tik pred koncem preprečil zmago Celja v Velenju

Moštvi ostajata poravnani na vrhu lestvice

26. april 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 20:35

Velenje - MMC RTV SLO

V Velenju sta se na derbiju 5. kroga Lige za prvaka Gorenje in Celje Pivovarna Laško v prvem letošnjem dvoboju v državnem prvenstvu razšla z neodločenim izidom 25:25.

Zadnji zadetek na tekmi je tri sekunde pred koncem dosegel rokometaš Gorenja Janez Gams in svoji ekipi priboril dragoceno točko. Za 31-letnega Gamsa, ki se je znašel osamljen na šestmetrski črti, je bil to edini gol na srečanju.

Večji del prvega polčasa je vodilo Gorenje, največ za tri zadetke (6:3, 9:6, 10:7). Celjani so izenačili na 11:11 in ob koncu tudi dvakrat povedli, z 12:13 in 13:14, kolikor je bil izid po 30 minutah. V 24. minuti je pri gostiteljih rdeči karton prejel Alem Toskić, ki je v obraz udaril Miho Zarabca.

Celjani vodili z 21:23 in 23:25

V drugem polčasu so si gostitelji po delnem izidu 3:0 v 42. minuti znova priigrali dva gola prednosti (19:17), a je nato niz 3:0 uspel tudi Celju za vodstvo z 19:20. Zarabec je v 54. minuti iz protinapada zadel za 21:23, po izenačenju na 23:23 in zapravljeni 7-metrovki domačih (prečka) pa je isti igralec s svojim šestim zadetkom poskrbel tudi za izid 23:25, ko je semafor kazal, da je do konca le še ena minuta.

V končnici je bilo Gorenje vendarle nagrajeno za trud in nepopustljivost, Celjani pa lahko obžalujejo zapravljen zadnji napad (Blaž Janc je storil prekršek v napadu) in prejeti gol v izdihljajih tekme.



Gorenje prekinilo niz treh porazov

Ekipi sta se letos sicer srečali že četrtič, Velenjčani so pred današnjo tekmo izgubili vsa tri srečanja. V Ligi Seha je bilo 27:26 in 34:28 za Celjane, medtem ko so pivovarji pred dnevi v Pokalu Slovenije slavili s 26:23. Ose na zmago proti večnim tekmecem iz Celja čakajo že od 4. decembra 2013.

Moštvi sta po remiju s po 47 točkami še naprej izenačeni na vrhu lestvice državnega prvenstva. Prav drugi medsebojni obračun, ki bo 2. junija v Zlatorogu, bo najbrž odločil o naslovu državnega prvaka.

1. NLB LEASING LIGA

KONČNICA ZA PRVAKA, 5. krog

GORENJE VELENJE - CELJE PIVOVARNA LAŠKO 25:25 (13:14)

1.100 gledalcev

Gorenje: Cehte in Medved po 5, Mitrović in Potočnik po 4, Ovniček in Golčar po 2, Toskić, Brumen in Gams po 1.

Celje Pivovarna Laško: Zarabec in Mačkovšek po 6, Janc 4, Mlakar in Žvižej po 3, Malus 2, Poteko 1.

7-metrovke: 1/3; 0/2

Izključitve: 6 min; 2 min

RK: Toskić 24./Gorenje



KRKA - URBANSCAPE LOKA 26:27 (12:16)

Jurečič 11; Cingesar in Kavčič po 7.

RIKO RIBNICA - KOPER 2013

24:24 (12:13)

Grebenc 8, Nosan in Kulenović po 3; Bratković 8, Krečič 4.

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 5 4 1 0 47 GORENJE VELENJE 5 4 1 0 47 KOPER 2013 5 1 1 3 41 RIKO RIBNICA 5 2 1 2 41 URBANSCAPE LOKA 5 2 0 3 33 KRKA 5 0 0 5 28



KONČNICA ZA OBSTANEK, 8. krog:

ISTRABENZ PLINI IZOLA - MARIBOR BRANIK

18:35 (11:17)

Stopar 7; Bogadi 6, Velkavrh in Fižuleto po 5.

SLOVENJ GRADEC 2011 - JERUZALEM ORMOŽ

26:30 (15:14)

Sobota, 6. maja:

DOL TKI HRASTNIK - DOBOVA

Torek, 16. maja:

DRAVA PTUJ - TRIMO TREBNJE

Lestvica: MARIBOR BRANIK 8 6 1 1 39 TRIMO TREBNJE 7 6 0 1 35 JERUZALEM ORMOŽ 8 6 0 2 35 DOBOVA 7 3 0 4 29 SLOVENJ GRADEC 2011 8 3 2 3 23 DOL TKI HRASTNIK 7 2 1 4 20 DRAVA PTUJ 7 1 0 6 10 ISTRABENZ PLINI IZOLA 8 1 0 7 2

Matej Rijavec