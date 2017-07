Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! 23-letna Garbine Muguruza z najprestižnejšo lovoriko v teniškem svetu - znamenitim "krožnikom " za zmago na "sveti travi" Wimbledona. Foto: Reuters Muguruza je pred dvema letoma že igrala v finalu Wimbledona, a je morala takrat priznati premoč Američanki Sereni Williams, sestri Venus. Foto: Reuters 37-letna Venus Williams ostaja pri petih naslovih v Wimbledonu (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Foto: Reuters Sorodne novice Venus Williams po letu 2009 znova v finalu Wimbledona Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Garbine Muguruza nova kraljica Wimbledona

Juvanova v polfinalu mladinskih dvojic

15. julij 2017 ob 09:28,

zadnji poseg: 15. julij 2017 ob 16:30

London - MMC RTV SLO

Španka Garbine Muguruza je zmagovalka teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu, potem ko je s 7:5 in 6:0 ugnala Američanko Venus Williams.

37-letna Williamsova je bila zelo blizu zmagi v prvem nizu. Pri vodstvu s 5:4 je imela namreč dve brejk priložnosti za zmago, a je Španka obe žogi ubranila. Muguruza je nato v naslednji igri prišla do prvega brejka v dvoboju za 6:5, malo kasneje pa je na svoj servis izkoristila drugo zaključno žogo.

Williamsovi pošle moči

Španka je tudi nadaljevala odlično, saj je že v uvodni igri drugega niza odvzela servis nasprotnici, nato pa na svoj servis povedla z 2:0. V nadaljevanju sta Muguruzovi uspela še tretji in četrti brejk. Williamsovi so očitno pohajale moči, saj so se njene napake kar vrstile. Muguruza je tako povedla s 5:0, nato pa se malo kasneje na svoj servis po skupaj eni uri in 17 minutah veselila največjega uspeha v karieri. Razmerje točk je bilo 67:50, brejki 4:0, neizsiljene napake 11:25.

Statistika Muguruza V. Williams Prvi servis (%) 71 71 Asi 1 3 Dvojne napake 2 5 Nevsiljene napake 11 25 Winnerji 14 17 Osvojene točke 67 50 Osv. točke na mreži 6/10 6/13 Priložnosti za brejk 4/7 0/3

Muguruza ugnala tako Sereno kot Venus

23-Muguruza se tako po Parizu 2016 veseli drugega naslova za grand slam. Postala je prva igralka, ki je v finalu turnirja za grand slam premagala obe sestri Williams.

Finale, ženske:

MUGURUZA (ŠPA/14) - V.WILLIAMS (ZDA/10)

7:5, 6:0

Dvojice (M), finale, danes:

KUBOT/MELO (POL/BRA/4) -

MARACH/PAVIĆ (AVT/HRV/16)



Dvojice (Ž), finale, danes:

MAKAROVA/VESNINA (RUS/2) -

ČAN/NICULESCU (TJV/ROM/9)

Mladinke, dvojice, polfinale, danes:

JUVAN/ DANILOVIĆ (SLO/SRB) -

PORTILLO RAMIREZ/SEWING (MEH/ZDA)

A. V.