Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec se tik pred superveleslalomom za medalje svetovnega prvenstva dobro počuti. Vse manjše poškodbe so sanirane, težav ni, kar je pred dvotedenskim "maratonom" zelo pomembno. Prvenstvo bo trajalo do 19. februarja. Foto: EPA Na stavnicah je prva favoritinja superveleslaloma Lara Gut, ki ima kvoto za zmago 2,5. Sledijo Lindsey Vonn (7,0), Sofia Goggia, Tina Weirather (obe po 10,00) in Ilka Štuhec s kvoto 12, kar pomeni, da vložen evro v primeru zmage Ilke Štuhec prinese izplačilo dvanajstih evrov. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Garmisch svarilo, da se lahko prevelika pričakovanja izjalovijo

V torek prva tekma 44. SP-ja v alpskem smučanju

6. februar 2017 ob 18:27

St. Moritz - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Ilka Štuhec je dan pred superveleslalomsko tekmo svetovnega prvenstva mirna: "Ne oziram se, kaj pravijo stavnice in kaj pričakujejo drugi."

Štuhčeva je na prizorišče 44. svetovnega prvenstva v St. Moritzu prišla z najboljšo popotnico, saj je prejšnji teden zmagala na superveleslalomski tekmi v Cortini. So apetiti zaradi tega porasli? "Apetiti rastejo že vso sezono. Ne razmišljam o tem, kaj hočem doseči. Ko sem imela v Garmischu to v glavi, se ni najbolje izteklo. Spustila se bom in poskušala smučati čim bolje," je za Val 202 povedala najboljša slovenska smučarka.

Prav, da treninga ni bilo

V njeni ekipi posebnega vznemirjenja ni čutiti: "Svetovno prvenstvo je vrhunec sezone, a na koncu je to tekma kot tekma, na katero se bom pripravila kot na vse ostale. Ne oziram se, kaj pravijo stavnice in kaj pričakujejo drugi. Sezona in rezultati sicer pravijo drugače. Delala bom še naprej tako, kot sem do zdaj." Današnjo odpoved treninga je sprejela razumevajoče: "Žal je bil trening odpovedan, a glede na razmere je bolje tako."

Zanimiv teren z veliko prelomnicami

Teren v St. Moritzu vseeno dokaj dobro pozna. "Teren je zelo zanimiv, zelo razgiban, z veliko prelomnicami." V zadnjih dneh je Ilka Štuhec, kot je pojasnil njen trener Grega Koštomaj, trenirala vse discipline: "Na nobeni ni bilo posebnega poudarka. Ohraniti smo želeli visok nivo kvalitetnega smučanja, pa tudi malo uživati in napolniti baterije pred napornimi 14 dnevi."

Shiffrinove ne bo na štartu

Začetek tekme bo ob 12. uri, prenos bo na TV SLO 2. Od Slovenk bo nastopila še Maruša Ferk. Na štartu ne bo Mikaele Shiffrin, čeprav je bila v Cortini četrta, kar je njen najboljši dosežek kariere. 21-letna Američanka, ki vodi v svetovnem pokalu, se želi povsem posvetiti obema tehničnima disciplinama. Torkov spored v St. Moritzu se bo sicer začel s treningom moškega smuka. Ta bi moral biti ob 14. uri, a so ga prireditelji prestavili na 9.30.

T. O.