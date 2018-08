Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 14 glasov Ocenite to novico! V Münchnu je Janja Garnbret zgolj potrdila, da je trenutno najbolj vsestranska športna plezalka v svetovni karavani, zelo samozavestna in prepričljiva na dolgih smereh in zelo močna na balvanih, kar je odlična popotnica in izhodišče za napad na svetovnem prvenstvu, ki bo od 6. do 16. septembra v Innsbrucku. Foto: Luka Fonda Gregor Vezonik je prvič v karieri zmagal v svetovnem pokalu. Foto: Luka Fonda Dodaj v

Garnbretova in Vezonik dobila finalni tekmi, Kruder pa skupni seštevek

V moški konkurenci dvojna slovenska zmaga

18. avgust 2018 ob 20:59,

zadnji poseg: 18. avgust 2018 ob 22:36

München - MMC RTV SLO, STA

Z izvrstno predstavo v finalu je plezalka Janja Garnbret slavila na zadnji tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Zmagal je tudi Gregor Vezonik, Jernej Kruder pa je bil drugi.

19-letna Korošica, ki je v Münchnu edina vse štiri finalne smeri osvojila v prvem poskusu, je vodila že po kvalifikacijah in v polfinalu, blestela pa tudi v finalu. "Sem izjemno srečna, čudovito je," je dejala Ganbretova, ki ni vedela, kaj lahko pričakuje, saj je nazadnje v svetovnem pokalu v balvanih nastopila aprila v Moskvi, kjer je tudi zmagala. Druga slovenska finalistka Katja Kadić je v Münchnu osvojila peto mesto.

"Vedela sem, da sta tako Miho kot Akijo zadnji balvan osvojili na 'flash', v prvem poskusu. Zato sem v prvem poskusu morala zadnji balvan osvojiti tudi sama, če sem želela zmagati. Plezala sem brez pritiska, bila sem prepričana vase, počutila sem se dobro. Ko sem z obema rokama prijela vrh zadnjega balvana, sem bila zelo srečna, bilo je čudovito, tudi zaradi vseh navijačev, ki so se zbrali tukaj v Münchnu. Seveda se me je po dveh dnevih tekmovanja lotila utrujenost, vendar pa sem tukaj tako zelo želela zmagati, za zmago sem hotela dati vse, kar sem lahko," je občutke strnila Garnbretova, ki je letošnjo balvansko sezono začela z drugim mestom v Meiringenu, nato pa je v Moskvi stopila še eno stopničko višje. Zatem si je vzela premor zaradi šolskih obveznosti in je izpustila naslednje štiri tekme.

Za prvo mesto v skupnem seštevku se je odvil povsem japonski obračun, v katerem je 21-letna Miho Nonaka v finalu premagala osem let starejšo veteranko Akijo Noguči. Nonaka je osvojila drugo mesto, Nogučijeva je bila tretja. V skupnem seštevku je Nonaka slavila s 500 točkami, Nogučijeva je zbrala pet točk manj, tokrat četrta Francozinja Fanny Gibert (320) je v seštevku balvanske sezone končala na tretjem mestu. Garnbretova, ki je nastopila na treh balvanskih tekmah od sedmih, je glede na to dejstvo osvojila odlično četrto mesto (280), od kolajne v skupnem seštevku pa jo je ločilo le 40 točk. Lani je bila skupno druga. Kadićeva (246) je sezono sklenila na skupno petem mestu, kar je njen najboljši dosežek v skupnih razvrstitvah.

Vezonik najboljši, Kruder drugi

Tudi v moški konkurenci je zmaga odšla v Slovenijo. Za to je poskrbel Gregor Vezonik, ki je prvič v karieri zmagal v svetovnem pokalu. Jernej Kruder je tekmo končal na drugem mestu, v seštevku sezone pa je že pred finalom kot prvi Slovenec osvojil skupno zmago v svetovnem pokalu v balvanih. Vezonik je bil v skupnem seštevku peti.

Sezone v športnem plezanju še ni konec. Do konca oktobra so na sporedu še tri tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, vrhunec sezone pa bo septembra svetovno prvenstvo v težavnosti, balvanih in hitrosti v Innsbrucku.

