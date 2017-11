Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Janja Garnbret niza uspeh za uspehom. Foto: www.alesfevzer.com V moški konkurenci bodo slovenske barve branili Domen Škofic, Martin Bergant, Milan Preskar, Jernej Kruder, Zan Sudar, Anže Peharc, Luka Potočar in Klemen Novak. V ženski konkurenci so na seznamu Janja Garnbret, Mina Markovič, Tjaša Kalan, Katja Kadič, Vita Lukan, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Tjaša Slemenšek, Veronika Meke, Urška Repušič in Kaja Švarc Božič. Slovenski plezalni tabor največ pričakuje od Janje Garnbret in Domna Škofica. Foto: BoBo Dodaj v

Garnbretova ob 19 Slovencih v Kranj po dva pokala

Kar 130 športnikov iz 21 držav

1. november 2017 ob 14:26

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Kar 20 Slovencev, 8 v moški in 12 v ženski konkurenci, bo nastopilo na sklepni tekmi letošnje sezone svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo 11. in 12. novembra v Kranju.

Na seznamu nastopajočih je Janja Garnbret, drugo leto po vrsti najboljša športna plezalka sezone. 18-letna Garnbretova bo v Kranju prejela dva velika pokala, za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala v težavnosti ter za skupno zmago v seštevku kombinacije.

Garnbretova si je že pred Kranjem zagotovila skupni zmagi sezone v težavnosti in kombinaciji, saj ji tudi letos tako kot lani, ko je prvič v karieri postala skupna zmagovalka v težavnosti in kombinaciji, tekmice niso bile kos. Kombinacijski naslov pa je celo osvojila z največjo razliko v zgodovini tega merjenja. Doslej je zbrala 1.035 točk, druga na seznamu Francozinja Anouck Jaubert ima 439 točk manj.

V težavnosti je do Kranja na sedmih tekmah vpisala prav toliko stopničk, petkrat je zmagala, dvakrat je bila tretja. Korejka Džain Kim in Belgijka Anak Verhoeven sta vsaka po enkrat zmagali. V prvi deseterici v seštevku težavnostne sezone ima Slovenija tri predstavnike v prvi deseterici. Mina Markovič je trenutno na šestem mestu, Domen Škofic pa je na četrtem mestu.

Ghisolfi še ima možnosti

Medtem ko je v ženski konkurenci zmagovalka sezone že znana nekaj časa, pa ima v moški konkurenci Italijan Stefano Ghisolfi še teoretične možnosti, da prehiti vodilnega Francoza Romaina Desgrangesa. Slovenec Škofic, ki je lani osvojil skupno zmago, se še lahko vplete v boj za tretje mesto v seštevku sezone. Tudi v kombinaciji si Japonec Tomoa Narasaki še ni zagotovil naslova.

Slovenija je v pokalu narodov v težavnosti na tretjem mestu z 1286 točkami. Pred njo sta Japonska (1346) na drugem mestu in vodilna Francija (1432).

20 slovenskih tekmovalcev

Slovenski trenerski štab, ki ga tvorijo glavni trener Gorazd Hren in njegova pomočnika Luka Fonda in Urh Čehovin, je na seznam ekipe za Kranj uvrstil 20 tekmovalk in tekmovalcev. V moški konkurenci bodo slovenske barve branili Domen Škofic, Martin Bergant, Milan Preskar, Jernej Kruder, Zan Sudar, Anže Peharc, Luka Potočar in Klemen Novak. V ženski konkurenci so na seznamu Janja Garnbret, Mina Markovič, Tjaša Kalan, Katja Kadič, Vita Lukan, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Tjaša Slemenšek, Veronika Meke, Urška Repušič in Kaja Švarc Božič.

Kar 130 športnikov iz 21 držav

Tekmovanje se bo začelo v soboto, 11. novembra, z dopoldansko-popoldanskimi kvalifikacijami in večernim polfinalom, ki bo na sporedu ob 20. uri. Finale najboljše osmerice v vsaki od konkurenc bo v nedeljo, z začetkom ob 17. uri. Tekmovanje bo v dvorani na Zlatem polju v Kranju. Že v tem trenutku je na seznamu udeležencev kar 130 prijavljenih športnikov iz 21 držav. Če bo obveljal terminski plan za leto 2018, kranjska tekma naslednje leto ne bo sklepna tekma sezone. Kranj bi bil v skladu s tem načrtom na sporedu 29. in 30. septembra 2018, kot prva tekma po svetovnem prvenstvu v Innsbrucku. Za Kranjem bi bili še tekmi na Kitajskem, v Vudžiangu in Šiamenu, kjer bi se prihodnja sezona sklenila 27. in 28. oktobra.

Lani slavila Verhoevenova in Halenke

Zmagovalca kranjske tekme sta bila lani Belgijka Anak Verhoeven in Nemec Sebastian Halenke, Domen Škofic je bil drugi, Janja Garnbret tretja, Mina Markovič četrta in Urban Primožič šesti. Markovičeva je v Kranju zmagala štirikrat (2009, 2014, 2012, 2009), štiri zmage je osvojila tudi Francozinja Liv Sansoz (1997, 1998, 1999, 2000). Maja Vidmar je zmagala dvakrat (2006, 2007), Martina Čufar (2001) in Klemen Bečan (2008) po enkrat. Prva tekma svetovnega pokala v težavnosti v Kranju je bila leta 1996.

