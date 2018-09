Gasparini: Po SP-ju ostanejo le še olimpijske igre

Čebulj: Želimo igrati za medalje

5. september 2018 ob 06:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred slovenskimi odbojkarji je premierni nastop na svetovnem prvenstvu, še prej pa jih čaka močan turnir v Ljubljani, ki bo, kot pravijo, odličen test za tekme v Italiji.

Lani maja si je Slovenija priigrala prvi nastop na svetovnem prvenstvu, ko je na odločilni tekmi kvalifikacijskega turnirja v Stožicah s 3:1 v nizih ugnala Belgijo. Z Belgijci se bodo Slovenci pomerili tudi na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta gostili Italija in Bolgarija. V skupini A, ki bo igrala v Firencah, bodo slovenski tekmeci še Dominikanska republika, Japonska, Argentina in Italija.

Na omenjeni tekmi kvalifikacij proti Belgiji je bil zelo razigran Mitja Gasparini, ki je tedaj s 24 točkami najučinkovitejši posameznik na tekmi. "Prvi nastop je nekaj posebnega, neka nova izkušnja in velik izziv, ki se ga že zelo veselim. Pomerili se bomo z ekipami z vsega sveta, tudi z nekaterimi novimi, kar se nam je do zdaj redko zgodilo. Potem ostanejo le še olimpijske igre, kajne," je dejal izkušeni korektor slovenske izbrane vrste.

Slovenija se je na velikem tekmovanju že bojevala za medaljo. Potem ko je leta 2015 osvojila Evropsko ligo, je nato navdušila na evropskem prvenstvu, kjer je v Sofiji klonila šele v finalu proti Franciji. "Nedvomno so takšne izkušnje, da si se že boril za najvišja mesta, dobrodošle, tako reprezentančne kot tudi klubske. V odločilnih trenutkih, ko se tekma lomi in ko se igra na koncu na razliko, je to zelo pomembno," je prepričan Gasparini. "O ciljih se nismo še pogovarjali. Seveda pa si vsak želi priti v tisti dve skupini po tri. Če bi res prišli med šest, bi bil to lep rezultat in velik uspeh," je dodal glede pričakovanj pred prvenstvom, ki se začne 9. septembra, Slovenijo pa prva tekma, ko se bo v Nelson Mandela Forumu pomerila z Dominikansko republiko, čaka tri dni pozneje.

Konkretnejši je pri tem Klemen Čebulj: "Ne vem, želimo si do konca, do finala … Cilji so visoki, pač želimo igrati za medalje in narediti res zgodovinski uspeh. Svetovno prvenstvo je izziv tako za reprezentanco kot za vsakega posameznika. Tu smo prvič in vemo, kako težko se je kvalificirati na takšno tekmovanje. Vsak ima osebne cilje, ki se skladajo seveda z ekipnimi. Vse reprezentance, ki so na prvenstvu, so tu z razlogom. Vsaka skupina je težka, a vse ekipe so premagljive. Naredili bomo vse, da pokažemo najboljše igre. Ne smemo nobenega podcenjevati in tudi ne precenjevati, kot nismo do zdaj nikoli. Dokazati moramo, da smo sposobni narediti velik uspeh."

Odbojkarji bodo opravili praktično dva meseca priprav, v slovenskem taboru pa poudarjajo, da je takšna dolžina ravno pravšnja. Nekateri nosilci niso igrali v evropski ligi in jim je počitek prišel prav, tudi v dveh mesecih pa so lahko tempirali delo, od poudarka na fizični pripravi do uigravanja sistema, čemur se posvečajo v zadnjem tednu, ko vadijo v Ljubljani. Slovenci so že pozabili na zaplete glede igranja v svetovni ligi oziroma novoustanovljeni Ligi narodov. S preteklostjo se ne obremenjujejo in so osredotočeni le na svetovno prvenstvo oziroma za zdaj nase in na svojo igro.

"Končno smo v Ljubljani, kar je pozitivno. Smo v fazi, ki še ni tista, kjer si želimo biti, a je še dovolj časa, da vse izpilimo. Delamo na tem in v miru pilimo podrobnosti. Ukvarjamo se s svojo igro. Fizični del je za nami, baza je narejena in zdaj smo v tem popustili ter se posvetili igri. Kar se tiče osebne forme, bi lahko rekel, da sem zadovoljen. Rezerve seveda so še, nekaj stvari moram še dodelati, ampak gre v pravo smer, da bom v Firencah najboljši kot lahko," je dejal Gasparini, 34-letni Izoljan, ki ima med reprezentanti največ nastopov v slovenskem dresu.

Turnir v Stožicah bo dober kazalnik

Tako kot izkušeni Primorec bo tudi 26-letni Čebulj eden ključnih slovenskih mož v Firencah: "Vse gre po načrtih. Treniramo dobro, zdaj smo v stoženski dvorani, ki bo malce podobna tistim na prvenstvu oziroma v Firencah. Fizično in tudi psihično se pripravljamo na turnir. Rezerv je še nekaj, ta čas, ki ga imamo, pa moramo kakovostno izkoristiti, da naredimo še nekaj korakov naprej. Da bi bili v najboljši formi v tem trenutku, ko je še nekaj časa do prvenstva, tudi ne bi bilo dobro. Zdaj se posvečamo igri, pred tem pa smo imeli del telesnih priprav. Zdaj že višje skačemo, prej pa smo bili počasnejši, saj je bilo veliko fitnesa za nami. Zdaj so se mišice sprostile, smo hitrejši in prihajamo v pravo formo."

Pred odhodom na svetovno prvenstvo čaka reprezentanco močan pripravljalni turnir v Stožicah, kjer bodo sodelovale še ZDA, Kanada in Iran. "Čaka nas res močan turnir, kjer se želimo prikazati v najboljši luči in pokazati čim boljšo igro, da vidimo, kje smo in kaj moramo v zadnjem obdobju še popraviti. Seveda vabimo tudi gledalce, da pridejo v čim večjem številu. Več podpore, kot imamo, lažje in lepše igrati," se turnirja veseli Gasparini, podobna pa je napoved Čebulja: "Vedno gremo na vso moč in tudi nimamo česa skrivati, saj vsi vemo, kaj je naša kakovost in kje so naše pomanjkljivosti. Moramo iti 'na polno', da vidimo, kje smo in kam spadamo, saj bo tak turnir in to tik pred prvenstvom dober kazalnik."

Gasparini že nekaj časa igra v Južni Koreji, zdaj pa v Azijo odhaja tudi Čebulj. Sprejemalec se seli v Šanghaj. Če bi lahko izbiral, bi sicer ostal v Italiji, kjer je imel podpisano pogodbo z Modeno, vendar je po zamenjavi trenerja in prihodu drugega odbojkarja na njegovem položaju prišlo do pomislekov in zapletov. Kjer si ga ne želijo, ni nameraval biti, druge ekipe pa so bile že skoraj v večini sestavljene, zato se je odločil za odhod na Kitajsko, kjer je podpisal enoletno pogodbo.

LJUBLJANA, Volleyball Challenge, četrtek ob 18.00:

SLOVENIJA - KANADA

Ob 21.15:

ZDA - IRAN



Petek ob 17.00:

KANADA - ZDA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - IRAN



Sobota ob 18.00:

SLOVENIJA - ZDA

Ob 21.15:

IRAN - KANADA

Tilen Jamnik