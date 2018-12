Mlajši od bratov Kopitar je sklenil poklicno športno pot. Foto: Aleš Fevžer Dodaj v

Gašper Kopitar pri 26 letih končal kariero

V ZDA ni dobil zelene karte

6. december 2018 ob 13:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji slovenski reprezentant Gašper Kopitar, mlajši brat Anžeta Kopitarja, se je pri 26 letih odločil za konec hokejske kariere.

26-letnik je želel zaigrati v nižji severnoameriški ligi ECHL za Manchester, a v Združenih državah Amerike ni dobil zelene karte, ki jo je potreboval.

Na klubski spletni strani so potrdili, da se je njihov napadalec Gašper Kopitar odločil, da drsalke obesi na klin in se upokoji kot profesionalni igralec hokeja. Hrušičan je to sezono odigral le sedem tekem, na katerih je v statistiko vpisal le eno podajo.

V Ligi ECHL je Kopitar zadnje tri sezone odigral v ekipi Monarchs, pred tem je bil na preizkušnji tudi pri moštvu Ontario Reign. V Ligi ECHL je odigral 179 tekem v rednih delih sezon, na katerih je dosegel 98 točk, 35 golov in 63 asistenc, štirikrat pa je zaigral tudi v končnicah.

V ZDA je igral že kot najstnik, nato se je za sezono in pol vrnil v Evropo, kjer je v švedski ligi igral za Moro.

V dresu članske reprezentance je zbral štiri nastope, zaigral je na svetovnem prvenstvu 2013 na Švedskem ter istega leta v olimpijskih kvalifikacijah.

R. K.