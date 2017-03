Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gašper Okorn

16. marec 2017 ob 15:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mesiček je odšel, ker je bil nezadovoljen s svojim razvojem in napredkom v Ljubljani. Tako je bilo definirano. V tej sezoni je bil redno plačan. Bil je dražji kot Janković, Jefferson ali Oliver, kaj šele kot vsi preostali slovenski igralci.

Govorim izključno kot trener Olimpije 2016/17. Kaj je bilo prej, boste najbolj vi vedeli. Minilo je dovolj časa od njegovega odhoda, da lahko rečemo tudi kaj na to temo. Povedal bom le dejstva. Po poškodbi se je vrnil neposredno v ekipo in dobil status nosilca. Vsi smo se mu prilagodili. Če je čutil bolečino in utrujenost, je delal po posebnem programu. Njegove minute v Ljubljani nikoli niso bile vprašljive.

Da si bomo lažje predstavljali vse stvari. Endel Brindisi – od 18. 12. do 15. 3. – to je tri mesece. Osem tekem v državnem prvenstvu Italije in ena v pokalu, ko je igral tri minute. Skupaj 14 minut na tekmo, 3,9 točke na srečanje, indeks 0,6. Union Olimpija, od 28. 9. do 17. 12., skupaj dva meseca in pol. Liga ABA 13 tekem, povprečje minut 20, 8 točk, indeks 6,3. Liga Nova KBM, osem tekem, 20 minut, 12 točk, indeks 10,5. Eurocup, 6 tekem, 19,5 minute, 7,8 točke in 6,3 indeks. Skupaj 27 tekem, 20 minut na igrišču, 9 povprečje in 7,3 indeks.

Toliko o razvoju Mesička v Brindisiju. Kdor bo še enkrat primerjal Brindisi in Union Olimpijo, ne da je v hudi zmoti, ampak je to grozovito. Olimpija je lahko bankrotirana ali kakor koli, raje ne bom rekel, kaj je za Brindisi. Zanima me, kakšna sta dopoldanski in popoldanski trening tam. To je razvoj mladega igralca v tujini. Da v treh mesecih odigra osem tekem in igra po 14 minut. Ob tem je osmi tujec. Če je drugih sedem prisotnih, je na tribuni. To je nezadovoljstvo z razvojem pri Olimpiji. Tukaj se stvar konča. To povem kot trener, ker je izzval s stavkom, da je nezadovoljen z razvojem. Vse drugo me ne zanima. Samo da si nalijemo čistega vina.

Če primerjamo z Janom Barbaričem, ki je lani igral v Portorožu ligo za obstanek. Lige za prvaka sploh še ni igral. Morda bo kdo rekel, ja on je pa že star, ker Mesi je 19, on pa 21. Je že ostarel in po vsej verjetnosti možakar, ki si zasluži pokoj. Po vsej verjetnosti bi moral igrati vsaj za Sacramento. Ta Barbarič je v tem obdobju, ko je Mesiček v Brindisiju, odigral v Ljubljani 28 tekem. Drugače pa jih je v Ljubljani letos odigral 59, eno je manjkal, v povprečju 16 minut, 5 točk in 5 indeks. Se pravi Olimpija ne daje priložnosti mladim igralcem in jih ne razvija.

Samo upam, da ga je kaj izučilo. Pa še ena stvar, da ne bo pomote. Primerjati Mesička in Barbariča je smešno. Njun status v ekipi Gašperja Okorna ni primerljiv. Mesiček je imel zvezdniški status in odprte roke. Tako je prav in tako smo želeli. Kaj nam je vrnil? Odhod brez pozdrava. To se bo treba tudi naučiti v življenju, da prideš, sežeš v roko in rečeš nasvidenje. Druga stvar, kar je, naj razmisli. Upam, da ne bo hudih posledic in da se bo vrnil. Stvar pa je jasna. Za vsako rit raste palica, žal pa to ni bila palica, ampak bejzbolski kij, pa ne samo po riti, ampak tudi v.

Trener Uniona Olimpije Gašper Okorn je po koncu rednega dela Lige Nova KBM potegnil črto pod dozdajšnji del sezone, spregovoril pa je tudi o odhodu Blaža Mesička, ki je decembra nenadoma zapustil zmaje in se preselil v Italijo k Brindisiju, kjer igra zelo malo.

Tilen Jamnik