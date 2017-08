Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gašper Okorn, trener Olimpije. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gašper Okorn

17. avgust 2017 ob 17:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pri nekom, ki je začel razmišljati, da bi pri Olimpiji rad vzel 500 evrov več, se je takoj prižgala rdeča luč. Za nekoga v Sloveniji mora biti Olimpija želja, obstajati mora velik motiv, da lahko igra tukaj in se tako pokaže.

Špan, Badžim, Radulović in Kastrati so brezpogojno z velikim navdušenjem prišli v Stožice. Nihče ni razmišljal. Seveda smo jim povedali, kaj jim lahko ponudimo, in na kraj pameti jim ni prišlo, da bi karkoli pogojevali.

Seveda bi nam bilo precej laže, če bi bilo na voljo vsaj malo več denarja, tako kot se je na začetku mislilo. Razumem pa skrb novega sponzorja, da je treba rešiti dolgove. Za ta denar smo iz vsega potegnili maksimum.

Trener Olimpije Gašper Okorn o sestavi ekipe za novo sezono, pri kateri so upoštevali okvir financ in motiv igralcev. Olimpija je priprave na novo sezono, v kateri bo delovala na treh frontah (državno košarkarsko prvenstvo, Liga ABA in Fibina Liga prvakov), začela prejšnji teden.

