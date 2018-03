Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Gašper Okorn

2. marec 2018 ob 08:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Direktor Roman Lisac od prvega trenutka ni videl v meni prave rešitve za Olimpijo. Vseskozi sem to čutil. To je legitimno in normalno razmišljanje, to je njegova pravica.

Trdim, da dela po najboljših močeh in želi Olimpiji najboljše. Vprašanje pa je, ali ima prave svetovalce. Na koncu bo tudi on moral prevzeti odgovornost. V Sloveniji jih je zdaj moderno imenovati strici iz ozadja. Ne bom o imenih. Še enkrat pa bom rekel, da ima napačne svetovalce.

Gašper Okorn je lani popeljal košarkarje Olimpije do dvojne korne (Pokal Spar in državno prvenstvo), 8. januarja pa je izgubil službo. Zamenjal ga je Zoran Martić. Okorn je zdaj povedal svojo plat zgodbe, z direktorjem Romanom Liscem se očitno res nista ujela, Ekipa.

A. G.