Gatlin spet v središču dopinške afere

Člani ekipe skušali novinarjem prodati nedovoljena poživila

19. december 2017 ob 10:11

New York - MMC RTV SLO, STA

Svetovni prvak v teku na 100 m Justin Gatlin, ki je bil do zdaj v karieri že dvakrat suspendiran zaradi nedovoljenih poživil, se je spet znašel v središču dopinške afere.

Časopis Daily Telegraph je poročal, da so člani njegovega spremstva ponudili in skušali prodati prepovedana poživila novinarjem pod krinko.

35-letni Američan je nemudoma odpustil trenerja Dennisa Mitchella, piše časopis, ki je razkril, da sta Mitchell in šprinterjev agent Robert Wagner ponudila novinarjem pod krinko lažne recepte za prepovedana poživila in možnost, kako jih pretihotapiti v ZDA. Novinarji so obiskali Gatlinov pripravljalni tabor na Floridi, prepovedana sredstva pa bi Mitchell in Wagner kupila pri nekem zdravniku v Avstriji.

"Ne jemljem prepovedanih poživil. Presenečen sem in šokiran, da je imel moj trener kar koli s tem. Takoj ko sem izvedel za obtožbe, sem ga odpustil. Vse pravne možnosti so na mizi. Ne bom dovolil drugim, da lažejo o meni. Zadevo sem predal odvetnikom," se je odzval Gatlin.

Coe: Te obtožbe so izjemno resne

Pri Telegraphu so še zapisali, da zdaj ravnanje Gatlinovega spremstva proučuje atletska zveza za poštenost v športu AIU, ki sta jo letos ustanovili Mednarodna atletska zveza IAAF in ameriška protidopinška agencija Usada.

"Preiskave, ki se jih lotimo zaradi namigov anonimnežev in žvižgačev, ki so pripravljeni govoriti, imajo ključno vlogo v naših protidopinških prizadevanjih," je dejal neimenovani predstavnik Usade.

Predsednik IAAF-ja Sebastian Coe, ki je med avgustovskim svetovnim prvenstvom v Londonu nerodno dejal, da Gatlinova zmaga nad Jamajčanom Usainom Boltom ni dobra za šport, je za časopis dejal, da gre za zelo hude obtožbe. "Te obtožbe so izjemno resne, in prepričan sem, da bo agencija AIU ukrepala v skladu s svojim poslanstvom," je dejal Coe.

Gatlin čist v zadnjih petih letih

Pravni svetovalci Gatlina so pred časom razkrili vse njegove opravljene dopinške teste v zadnjih petih letih, ki dokazujejo, da je Gatlin "čist". Pred tem je bil ameriški šprinter dvakrat kaznovan zaradi dopinga; leta 2001 je bil susoendiran za eno leto, leta 2006 pa za štiri leta.

Mitchell in Wagner sta za 250.000 ameriških dolarjev ponudila testosteron in rastni hormon domnevnemu filmskemu igralcu, ki se je pripravljal za film o atletiki, piše Telegraph, ki dodaja, da je preiskavo začel julija po številnih govoricah, da so agenti in trenerji največjih zvezdnikov atletike vpleteni v dobavo in distribucijo prepovedanih sredstev. Novinarji so se pod krinko predstavljali kot predstavniki produkcijske hiše in so iskali trenerje za filmskega zvezdnika.

R. K.