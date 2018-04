Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gennaro Gattuso je stabiliziral ekipo Milana, ki bo zelo verjetno tudi v naslednji sezoni igrala v Evropski ligi. Foto: Reuters Sorodne novice Icardi dvakrat zgrešil prazna vrata - milanski derbi brez golov Dodaj v

Gattuso do leta 2021 na klopi Milana

Čez mesec dni finale italijanskega pokala

5. april 2018 ob 20:17

Milano - MMC RTV SLO

Gennaro Gattuso je sklenil novo pogodbo z Milanom. Na klopi rdeče-črnih bo ostal do leta 2021.

40-letni strateg je med letoma 1999 in 2012 pustil neizbrisen pečat pri Milanu, dvakrat se je veselil tudi naslova evropskega prvaka (2003 in 2007). Leta 2006 je osvojil naslov svetovnega prvaka z Italijo.

Novembra lani je zamenjal odpuščenega Vincenza Montello in hitro prepričal vodstvo kluba. Po poročanju italijanskih medijev naj bi dobival dva milijona evrov letne plače.

Milan je zdaj na šestem mestu Serie A in ima še možnosti za uvrstitev v evropska tekmovanja. Na 25 tekmah, ki jih je kot trener vodil Gattuso, pa so njegovi izbranci zmagali 14-krat, doživeli pa so šest porazov. V sredo so se na mestnem derbiju z Interjem razšli brez zadetkov.

V Evropski ligi je bil v osmini finala boljši Arsenal (2:0 in 3:1), vrhunec letošnje sezone pa bo na sporedu 9. maja na rimskem Olimpicu, kjer se bo Milan v finalu italijanskega pokala srečal z Juventusom.

