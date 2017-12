Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Gennaro Gattuso je nasledil Vincenza Montello, a ni uspel preporoditi Milana. Foto: Reuters Sorodne novice Iličić zadel na San Siru; Juventus dobil derbi z Romo Dodaj v

Gattuso opozarja, da so primerjave z ekipami iz zlatega obdobja neprimerne

V sredo mestni derbi v četrtfinalu pokala

24. december 2017 ob 21:16

Milano - MMC RTV SLO

Nogometaši Milana nikakor na najdejo poti iz krize. V soboto so doživeli grenak poraz na San Siru proti Atalanti (0:2). Trener Gennaro Gattuso, ki je na klop Milana sedel 27. novembra, se je hitro znašel na udaru kritik.

Nekdanji odlični vezist je do zdaj na šestih tekmah dvakrat zmagal, enkrat remiziral in trikrat izgubil. Rossoneri, ki so imeli pred sezono zelo visoka pričakovanja, so padli na enajsto mesto. Osvojili so le 24 točk in za četrtim mestom, ki še vodi v kvalifikacije za Ligo prvakov, zaostajajo kar 14 točk.

"Ne vidim igralcev, ki se ne bi trudili. Vidim, da se zelo trudijo, a jim preprosto ne steče. Morajo pa biti bolj lačni in odločni. Ko se znajdemo v zaostanku ali v težavah, se ne znamo odzvati pravilno. To je dejstvo. Na začetku tekme smo igrali dobro, zadovoljen sem bil z veliko stvarmi. Po zaostanku se je vse podrlo. Položaj je zdaj zelo zapleten. Navijači so izrazili nezadovoljstvo. Vsekakor ne smemo nadaljevati sezone s tako igro," je poudaril 39-letni strateg, ki je med letoma 1999 in 2012 za rdeče-črne odigral kar 387 tekem v Serie A. Vrhunec sta bili vsekakor zmagi v Ligi prvakov leta 2003 in leta 2007.

"Zdaj sem trener Milana in mislim, da sem najmanjša težava. Nimamo le fizičnih težav, tudi v psihološkem smislu smo odpovedali. Preprosto na večini tekem naredimo preveč napak. Težko je povleči primerjeve z ekipo iz prejšnjih let. Vse skupaj je bilo popolnoma drugače. Vsi skupaj moramo nehati s primerjavami. Ogromno stvari se je spremenilo, ne le igralci, tudi klub je drugačen," je še dodal 39-letni Gattuso.

V sredo zvečer se bo Milan na San Siru srečal z mestnim tekmecem Interjem v četrtfinalu italijanskega pokala.

A. G.