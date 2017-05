Gaviria unovčil odličen napad ekipe Quick-Step in oblekel tudi rožnato majico

Po prostem dnevu sledi vzpon na Etno

7. maj 2017 ob 17:54

Cagliari - MMC RTV SLO

Fernando Gaviria je dobil tretjo etapo Dirke po Italiji po sijajni akciji njegove ekipe Quick-Step v močnem nasprotnem vetru. Kolumbijec je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

Drugo mesto je zasedel Nemec Rüdiger Selig, tretje pa Italijan Giacomo Nizzolo. Gaviria ima v skupnem seštevku devet sekund prednosti pred Andrejem Greiplom, ki je rožnato majico nosil le en dan.

Zaradi ravninske in kratke trase se je pričakoval skupinski sprint, a tega je preprečil močan veter v zadnjih desetih kilometrih. Takrat se je za napad odločil Luksemburžan Bob Jungels, sledilo mu je še deset kolesarjev, šest jih je nato v begu vztrajalo do konca in odločali so o zmagovalcu. Največ moči je imel šprinter Gaviria, ki je dosegel 16. zmago v karieri, četrto letošnjo in prvo na Giru. Kolumbiji je privozil 21. zmago na italijanskem krogu.

"Končno lahko moštvenim kolegom pogledam v oči. V prvih etapah moje noge niso bile prave, tokrat pa sem vendarle postavil piko na i na njihovo delo. Že pred etapo sem se dobro počutil, vedeli smo, da bo etapo otežil močni nasprotni veter. Pripravili smo se na akcijo in uspeli. Zagotovo je to moja najpomembnejša zmaga v karieri," je bil navduešn 22-letni Kolumbijec, ki prvič nastopa na eni izmed treh največjih dirk na svetu.

Tratnik v ubežni skupini

Pred zaključkom je od praktično začetka do 30 kilometrov pred ciljem bežala skupina štirih kolesarjev, v kateri je bil tudi Jan Tratnik, a večje prednosti si ni priborila. Primorec je na vmesnih ciljih osvojil 14, na gorskih pa tri točke. Ob koncu etape je popustil in prišel v cilj na 157. mestu, z zaostankom petih minut in 22 sekund.

Dennis izgubil več kot pet minut

Padec na začetku etape je pustil posledice za Avstralca Rohana Dennisa, ki je zaostal več kot pet minut. Vsi ostali favoriti so prišli v skupini, ki je zaostala 13 sekund. V njej sta bila tudi Kristijan Koren in Matej Mohorič, zasedla sta 24. oziroma 53. mesto. Luka Mezgec je zaostal 48 sekund in se uvrstil na 58. mesto, Jan Polanc je bil 63., njegov zaostanek je znašal minuto in 17 sekund, isti zaostanek je na 99. mestu imel Luka Pibernik. V skupnem seštevku je najboljši Slovenec Koren na 18. mestu (+0:23).

Po prostem dnevu sledi vzpon na Etno

V ponedeljek bo prvi prost dan, ko bodo kolesarji zapustili Sardinijo, že v torek pa jih čaka zahtevna etapa s ciljem na Etni.

3. etapa, Tortoli-Cagliari, 148 km: 1. F. GAVIRIA KOL 3:26:33 2. R. SELIG NEM vsi 3. G. NIZZOLO ITA 4. N. HAAS AVS isti 5. M. RICHEZE ARG 6. K. SIVCOV BLR čas 7. B. JUNGELS LUK +0:03 8. C. EWAN AVS isti čas 9. S. MODOLO ITA 0:13 10. A. GREIPEL NEM vsi ... 24. K. KOREN SLO isti 53. M. MOHORIČ SLO čas 58. L. MEZGEC SLO 0:48 63. J. POLANC SLO 1:17 99. L. PIBERNIK SLO isti čas 157. J. TRATNIK SLO 5:22

Vrstni red po 3. etapi: 1. F. GAVIRIA KOL 14:45:16 2. A. GREIPEL NEM +0:09 3. L. PÖSTLBERGER AVT 0:13 4. B. JUNGELS LUK isti 5. K. SIVCOV BLR čas 6. C. EWAN AVS 0:17 7. R. FERRARI ITA isti čas 8. R. GIBBONS JAR 0:23 9. E. BATTAGLIN ITA isti 10. S. MODOLO ITA ... 18. K. KOREN SLO čas 42. M. MOHORIČ SLO 0:41 58. L. PIBERNIK SLO 1:27 82. J. POLANC SLO 1:51 114. L. MEZGEC SLO 3:47 150. J. TRATNIK SLO 7:04

A. G.