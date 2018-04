Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Petar Stojanović in soigralci so dosegli ključno zmago v boju za naslov. Foto: EPA Dodaj v

Gavranović odločil derbi na razprodanem Poljudu - Dinamo blizu naslova

Hajduk zelo neučinkovit

22. april 2018 ob 19:38

Split - MMC RTV SLO

Na derbiju hrvaškega prvenstva je zagrebški Dinamo na razprodanem Poljudu v izjemnem vzdušju ugnal Hajduk (1:2) in ima osem točk naskoka na vrhu lestvice.

Že v petek so pošle ztadnje vstopnice za derbi, ki je odločal o razpletu prvenstva, zbralo se je 30.000 gledalcev, že od jutra je bilo veselo v središču Splita, ki je dihal s svojimi ljubljenci.

Zagrebčani, ki v spomladnskem delu ne blestijo, so odločno začeli srečanje v razgretem vzdušju. Povedli so po četrt ure igre, ko je po podaji iz kota Filip Benković z glavo stresel prečko, odbito žogo pa je z bližine v mrežo potisnil Mario Gavranović. V 25. minuti je Hajduk izenačil, vezist Tongo Doumbia je naredil prekršek 27 metrov od vrat, Mario Caktaš pa je velemojstrsko zavrtinčil žogo preč živega zidu v mrežo. Vratar Dominik Livaković je bil prekretk in veliko veselje na tribunah. Gostitelji so dobili silovit zalet, v 35. minuti je Adam Gyurcso zadel vratnico.

Vratar Dinama Livaković je imel veliko dela tudi na začetku nadaljevanja, Marko Futacs ga ni uspel ukaniti z glavo v 49. minuti. Po uri igre je padla odločitev. Znova je obramba Hajduka zaspala po podaji Anteja Čorića iz kota, Ahmed Said je zgrešil žogo, Gavranović pa jo je s treh metrov poslal v mrežo.

V zadnjih minutah je Hajduk vse sile usmeril v napad. Gyurcso je v 78. minuti z glavo zadel prečko, Dinamo pa je zadržal prednost in si zelo verjetno zagotovil naslov, saj je do konca le še pet krogov.

Hrvaško prvenstvo, 31. krog:

HAJDUK SPLIT - DINAMO ZAGREB 1:2 (1:1)

30.000; Caktaš 25.; Gavranović 14., 59.

Hajduk: Letica, Juranović, Nižić, Lopez, Fomitschow (81./Kožulj), Radošević, Bašić (67./Barry), Caktaš, Gyurcso, Futacs (61./Tičinović), Said.

Dinamo Zagreb: Livaković, Stojanović, Benković, Rrahmani, Sosa, Doumbia, Ademi, Hajrović (61./Gojak), Ćorić (72./Fiolić), Gavranović (92./Lecjaks), Soudani.

Sodnik: Mario Zebec

Vrstni red: Dinamo Zagreb 69, Hajduk Split 61, Rijeka 60, Osijek 52, Inter Zaprešić 36, Lokomotiva Zagreb 35, Slaven Belupo 32, Rudeš 26, Istra 1961 24, Cibalia 24.

A. G.