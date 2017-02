Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc pred svetovnim prvenstvom stopnjuje formo. Foto: BoBo Sorodne novice V Pjongčangu le Ziobro pred Laniškom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva serija skokov v Pjongčangu

V četrtek ob 11. uri še ena tekma

15. februar 2017 ob 11:05,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 12:02

Pjongčang - MMC RTV SLO

Vseh sedem slovenskih skakalcev nastopa na prvi tekmi na veliki napravi v Pjongčangu, kjer se bodo naslednje leto ob takem času borili za olimpijske medalje. Tekma se je začela opoldne.

Medtem ko sta bila Domen in Peter Prevc na tekmo uvrščena nesposredno, so se skozi torkove kvalifikacije prebili Anže Lanišek, Jernej Damjan, Cene Prevc, Anže Semenič in Jurij Tepeš. Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju.

Najdlje sta v kvalifikacijah skočila Peter Prevc in Maciej Kot, ki sta pristala pri 134 metrih. V poskusni seriji je bil prepričljivco najdaljši Stefan Kraft s 142 metri. Peter Prevc je imel drugo daljavo (134 m).

V četrtek bo ob 11. uri v Južni Koreji še ena tekma.

R. K.