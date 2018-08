Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 21 glasov Ocenite to novico! Rangersi so zadržali vse nalete Maribora in na povratni tekmi niso prejeli zadetka, tako da so se prebili v zadnji predkrog kvalifikacij za Evropsko ligo. Foto: BoBo Sorodne novice Milanič: Zaslužili bi si bistveno več, odločil je tretji gol v Glasgowu Allan McGregor hladnokrvno uničil vijoličaste sanje Dodaj v

Gerrard pravi, da Maribor ni imel nobenega strahospoštovanja

Izpostavil McGregorja in Goldsona

17. avgust 2018 ob 13:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trener Rangersov Steven Gerrard je po uspehu nad Mariborom poudaril, kako težko je bilo braniti prednost proti ekipi, ki "ni imela nobenega strahospoštovanja".

"Zadovoljen sem s predstavo svojih igralcev. Vedeli smo, da moramo igrati drugače kot na prvi tekmi, biti bolj disciplinirani in bolj obrambno usmerjeni. Maribor je bil poln samozaupanja, poln ega in na koncu je bil razočaran. Nobenega strahospoštovanja ni imel, toda moji igralci so na dveh tekmah dokazali, da so boljši in to mi vliva veliko samozavesti," je za klubsko spletno stran povedal Gerrard.

Rangersi so v Glasgowu zmagali s 3:1, v Ljudskem vrtu pa je bilo včeraj 0:0, tako da se je v play off Evropske lige uvrstila škotska ekipa, ki jo za konec kvalifikacij čaka še ruska Ufa.

Gerrard je v klub prišel na začetku letošnje sezone in še ne pozna poraza. Zelo je zadovoljen s prizadevnostjo svojih varovancev in z napredkom v igri. Na tekmi v Ljudskem vrtu je pohvalil moštveno igro, vseeno pa izpostavil dva posameznika, vratarja Allana McGregorja in Connorja Goldsona.

T. O.