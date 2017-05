Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gianluigi Buffon

4. maj 2017 ob 11:27

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Srečen sem, ko zamenjam dres s komer koli kot znak spoštovanja. Spominjam se, ko sem bil mlad in ko sem poskušal po koncu tekme zamenjati dres z nekom, pa mi je rekel ne.

To me je res razžalostilo. Tudi zdaj, ko sem postal pomemben igralec, bi me bilo sram, če bi se obnašal tako. Kdo me je zavrnil? Tega vam ne morem povedati.

39-letni vratar Juventusa Gianlugi Buffon, ki je v letošnji Ligi prvakov na enajstih tekmah prejel le dva gola