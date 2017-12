Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Gianni Infantino

28. december 2017 ob 09:59

Dubaj - STA

Prepričan sem, da bo imel videosodnik velik vpliv v prihodnosti našega športa. Dozdajšnji rezultati so bili zelo dobri. Navdajajo nas z optimizmom, zadovoljni smo. Napačne odločitve smo lahko spremenili, da so bile pravilne. Včasih morda res traja nekaj sekund predolgo, toda končni učinek je pozitiven.

Predvsem moramo varovati našo igro. Zato moramo, še preden karkoli spremenimo, dobro premisliti. Ne enkrat ali desetkrat, ampak stokrat.

Uvedba video tehnologije v nogometu že nekaj časa skrbi za to, da se njeni nasprotniki in privrženci vneto prepirajo o tem, ali je za prihodnost nogometa to dobra stvar ali ne. Morda bo tehtnico na stran zagovornikov nagnil kar predsednik Fife Gianni Infantino, ki je med podporniki novosti. Video nadzorni sistem z angleško kratico VAR (video assistant referee) letos testirajo v Bundesligi in v Serie A, v španski ligi naj bi ga uvedli v naslednji sezoni. Fifa jo je uporabila tudi na svetovnem klubskem prvenstvu.

