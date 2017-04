Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Philippe Gilbert je v nedeljo zmagal na dirki Amstel Gold Race, ta teden pa bo izpustil obe klasiki. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gilbert bo zaradi bolečin v ledvicah izpustil dve ardenski klasiki

Na nedeljski dirki je stisnil zobe

17. april 2017 ob 18:08

Liege - MMC RTV SLO/STA

Philippe Gilbert, ki je v nedeljo zmagal na prvi letošnji ardenski klasiki svetovne serije, dirki Amstel Gold Race, bo zaradi bolečin v ledvicah prisiljen izpustiti naslednji dve klasiki.

34-letni belgijski veteran je še četrtič v karieri dobil kolesarsko dirko Amstel Gold Race. Takoj po dirki je omenjal, da bi rad ponovil dosežek iz leta 2011, ko je dobil vse tri ardenske klasike, poleg Amstela še Valonsko puščico in Liege-Bastogne-Liege. A iz tega ne bo nič.

Gilbert se je odločil za začasni premor, saj zaradi bolečin v ledvicah ne more nadaljevati s pripravami in bo potreboval nekaj počitka.

"Že med dirko sem čutil nelagodje in imel boleč občutek v predelu ledvic, vendar sem nekako stisnil zobe ter kolesaril in je bolečina popustila oziroma izginila. Po koncu dirke pa se je bolečina v ledvenem delu hrbta znova pojavila in po posvetovanju z ekipnim zdravnikom sem se odločil za odhod v bolnišnico na preiskave. Očitno pa težave vendarle niso tako hude in se bom vendarle lahko že kmalu vrnil na kolo," je sporočil Gilbert, ki je odlično začel sezono, saj je nekdanji svetovni kolesarski prvak v začetku aprila dobil Dirko po Flandriji.

Pred velikim uspehom v Flandriji je dobil že tridnevno dirko De Panne, na Dwars door Vlaanderen in E3 Harelbeke pa je bil med najboljšo trojico.

A. G.