Gilbert: Boli, da moram tako zapustiti Tour

Video: Padec Gilberta ob spustu s Portet d'Aspeta Philippe Gilbert je v Luchonu v torek prejel tudi rdečo številko za najbolj borbenega kolesarja etape. Foto: EPA Gilbertova poškodba kolena je bila po padcu na spustu prehuda za nadaljevanje Toura. Foto: EPA

25. julij 2018 ob 08:01

Bagnères-de-Luchon - MMC RTV SLO

Belgijski kolesar Philippe Gilbert je bil prisiljen zapustiti letošnjo Dirko po Franciji, potem ko si je ob padcu med spustom v torek poškdoval koleno.

"Zelo sem vesel, da stojim tu pred vami po tistem grozljivem padcu. Zelo trdo sem padel na kamenje, sprva se sploh nisem želel premakniti. Nekdo mi je potem pomagal vstati in me spraviti nazaj na cesto," je v izjavi za javnost zapisal 36-letni veteran, ki je prvič na francoski pentlji nastopil leta 2005.

Gilbert je med razburljivo torkovo 16. etapo napadel in pobegnil zasledovalcem, nato pa je na spustu z Portet d'Aspeta precenil svojo hitrost in v zavoju zletel čez kamnito ogrado v prepad - le nekaj metrov stran od spomenika, ki označuje smrtno nesrečo italijanskega prvaka Fabia Casartellija leta 1995.

Padec je bil grozljiv, kolesarskim navdušencem je zastal dih, a k sreči se je Gilbert kmalu pojavil pred kamerami, s palcem navzgor je sporočil, da je z njim vse v redu in da etapo kakšnih 59 kilometrov pred ciljem lahko nadaljuje.

Alaphilippe: Ustrašil sem se!

Vseeno so nadaljne preiskave po etapi pokazale, da si je težje poškodoval levo koleno in da je njegovih nastopov na letošnjem Touru konec. "Vsekakor nisem želel tako končati letošnje dirke. Zagotovo boli zapustiti Tour na takšen način," je še dodal. Njegov moštveni kolega Julian Alaphilippe je oddirkal mimo in se po vratolomnem spustu s Portillona v cilju veselil velike etapne zmage. "Ko sem zagledal njegovo kolo na tleh, sem se kar nekoliko ustrašil. Upočasnil sem vožnjo na spustu. Res škoda, da je padel in se poslovil od dirke. Naši ekipi je zelo pomagal, zasluži si veliko zaslug pri našem uspehu," je povedal Alaphilippe.

VIDEO Padec Gilberta ob spustu s Portet d'Aspeta

M. L.