Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Philippe Gilbert je še četrtič zmagal na klasiki Amstel Gold Race. Foto: EPA To je definitivno moja dirka. Tu sem zmagal že četrtič, tu sem postal svetovni prvak. Pametno je bilo, da sem izpustil Pariz-Roubaix, tudi na Brabantski puščici med tednom sem se bolj ogreval za današnji nastop. Danes je bilo težko, vsi v ubežni skupini smo odlično delali in sodelovali, vsak bi si zaslužil zmago. A zmaga lahko le eden. Philippe Gilbert Michalu Kwiatkowskemu je v ciljnem šprintu zmanjkalo moči za zmago. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gilbert še četrtič dobil "svojo dirko"

Slovencev ni bilo v ospredju

16. april 2017 ob 19:33

Maastricht - MMC RTV SLO/STA

Philippe Gilbert je še četrtič v karieri dobil kolesarsko dirko Amstel Gold Race. Kolesar Quick Stepa je v zaključku 265 kilometrov dolge preizkušnje najmočnejši v šprintu.

Namreč, ugnal je Poljaka Michala Kwiatkowskega, s katerim sta po zadnjem vzponu ostala sama. Tretje mesto je na prvi letošnji ardenski klasiki svetovne serije zasedel Švicar Michael Albasini.

Za 34-letnega Gilberta je bila to 71. zmaga v karieri, na nizozemski klasiki, ki se začenja v Maastrichtu, končuje pa v Valkenburgu, pa je že bil najboljši v letih 2010, 2011 in 2014. Letos je že zmagal na eni spomladanski klasiki, dirki po Flandriji, eni od tistih dirk, v kateri so v nasprotju z dirko Amstel Gold Race značilnost tlakovci.

Letos drugačni taktični načrti

Prva ardenska klasika svetovne serije je imela letos nekoliko spremenjen zaključek, kar je bistveno spremenilo taktične načrte moštev. Organizatorji so se odločili, da črtajo četrti vzpon na kultni Cauberg, ki je bil v večini primerov odločilen dejavnik (Cauberg so vseeno prevozili trikrat, zadnjič 18 kilometrov pred ciljem), zadnji od 35 kratkih, a strmih vzponov je bil tako Bemelerberg, tekmovalce je čakal 5,6 kilometra pred ciljem.

Oblikovala se je skupina šestih kolesarjev

Izkazalo se je, da so lahko organizatorji zadovoljni, saj je bila dirka zanimiva. Potem ko je glavnina 40 kilometrov pred ciljem ujela zadnjega izmed deseterice, ki je bežala od začetka, imela že sedem minut in pol prednost, so se začele odvijati odločilne stvari. Med vzponom na Kruisberg je napadel Benot Tiesj Benoot, za njim se je pognal Gilbert, nastala je skupina šestih kolesarjev, v kateri so bili poleg omenjene dvojke še Švicar Michael Albasini, Kolumbijec Sergio Henao, Avstralec Nathan Haas in Nizozemec Bart-Jan Lindeman.

Kwiatkowski nemočen v šprintu

Kmalu sta se jim priključila še Španca Rose Rojas in Jon Izagirre, pozneje pa še Kwiatkowski. Skupina, iz nje sta hitro izpadla Benoot in Lindeman, je večala prednost pred zasledovalno skupino, v kateri so bili od favoritov Van Avermaet, Španec Alejando Valverde in Italijan Sonny Colbrelli (nekaj časa tudi lanski zmagovalec Enrico Gasparotto in Čeh Roma Kreuziger, prav tako že zmagovalec, ki pa sta padla). Pred zadnjim vzponom je že bilo jasno, da je v tej skupini treba iskati zmagovalca. Najprej je napadel Kwiatkowski, nato Gilbert, po njegovem napadu sta se otresla soubežnikov in med seboj obračunala za zmago. Kwiatkowski je dolgo časa vozil v zavetrju Belgijca, nato pa prvi začel šprint, a ga je do konca Gilbert prehitel.

Gilbert: To je moja dirka!

"To je definitivno moja dirka. Tu sem zmagal že četrtič, tu sem postal svetovni prvak. Pametno je bilo, da sem izpustil Pariz-Roubaix, tudi na Brabantski puščici med tednom sem se bolj ogreval za današnji nastop. Danes je bilo težko, vsi v ubežni skupini smo odlično delali in sodelovali, vsak bi si zaslužil zmago. A zmaga lahko le eden. V zadnjih kilometrih je bilo jasno, da bom to jaz ali Kwiato. On je odličen šprinter, spoštujem ga, vedel sem, da ga bo težko premagati. Bil sem na meji, a če hočeš zmagati, moraš poiskati dodatne moči, moraš biti odstotek ali dva nad svojo mejo. Pred šprintom sem mu rekel, da bo danes zmagal najmočnejši na dirki, to je najboljši odgovor, ki sem mu ga lahko ponudil. S hitrim šprintom me je nekoliko presenetil, a ker je bil veter v prsi, nisem delal panike. Hitro sem se mu približeval in ga v pravem trenutku tudi prehitel," je bil na cilju zadovoljen belgijski veteran, ki ne skriva, da bi rad ponovil dosežek iz leta 2011, ko je dobil vse tri ardenske klasike, poleg Amstela še Valonsko puščico in Liege-Bastogne-Liege.

"Seveda je to moja želja. Sem v odlični formi, toda napovedati vse tri zmage bi bilo prepotentno. Kolesarstvo je šport, kjer zmag ne moreš napovedovati, saj se vedno lahko zgodi marsikaj. Konkurenca je močna, tako so taki dogodki, ki so se meni dogajali leta 2011, redki. Moj večji in realnejši cilj je, da bi vsako leto dobil eno od klasik. Letos sem že dve, še eno za lani, ko nisem dobil nobene," je še dodal Gilbert.

Slovenci v ozadju

Slovencev ni bilo med najboljšimi. Grega Bole (Bahrain Merida) je zasedel 67. mesto, za zmagovalcem je zaostal sedem minut in 30 sekund, Matej Mohorič (UAE Emirates) in Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) pa sta si nabrala deset minut in 26 sekund zaostanka ter končala na 86. oziroma 89. mestu.

Amstel Gold Race, Maastricht

Končni vrstni red, 265 km: 1. P. GILBERT BEL 6:31:40 2. M. KWIATKOWSKI POL isti čas 3. M. ALBASINI ŠVI +0:10 4. N. HAAS AVS vsi 5. J. ROJAS ŠPA isti 6. S. HENAO KOL čas 7. J. IZAGUIRRE ŠPA 0:14 8. M. GOGL AVT 1:10 9. S. COLBRELLI ITA 1:11 10. M. MATTHEWS AVS isti čas ... 67. G. BOLE SLO 7:30 86. M. MOHORIČ SLO 10:26 89. J. TRATNIK SLO isti čas

M. L.