Gimnastična zvezdnica Ponorjeva končala bogato kariero

V Montrealu se ji ni izšlo

6. oktober 2017 ob 21:06

Montreal - MMC RTV SLO, STA

Catalina Ponor je po razočaranju na svetovnem prvenstvu v Montrealu, ko je v kvalifikacijah na svojem paradnem orodju gredi padla in končala brez finala tudi na parterju, končala kariero.

Kot glavni razlog za konec dolge in uspešne kariere je 30-letna Romunka navedla težave z zdravjem in starost. "Sezono bom končala z nastopi na manjših tekmovanjih in prireditvah, ki sem jih načrtovala že vnaprej, od decembra dalje pa me čaka novo poglavje v življenju, ki pa bo vsekakor tesno povezano s športom," je dejala Ponorjeva.

"Sicer za menoj ni dan, kot bi si ga želela, vendar pa sem zadovoljna z vsem, kar sem do zdaj dosegla v karieri. Imam 23 evropskih, svetovnih in olimpijskih medalj, kar 26 let življenja sem posvetila gimnastiki. Doživela sem dva res nepozabna trenutka v karieri - na olimpijskih igrah v Atenah 2004, kjer sem dosegla več, kot sem lahko sanjala (tri zlate kolajne), in na domačem evropskem prvenstvu v Cluju, kjer sem lahko nastopila pred domačimi navijači," je zapisala Romunka v izjavi za javnost.

"Ponosna sem na vse, kar sem dosegla, in ni mi žal vsega, kar sem žrtvovala za ta šport. Še vedno ga ljubim z vsemi dobrimi in slabimi stvarmi vred," je še dodala Ponorjeva.

Ponorjeva je v karieri osvojila 13 kolajn na evropskih prvenstvih, eno več od legendarne rojakinje Nadie Comaneci, poleg tega pa tri srebrne in dve bronasti kolajni na SP-ju ter pet olimpijskih kolajn z iger v Atenah 2004 in Londonu 2012, od tega tri zlate.

