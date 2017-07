Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Manu Ginobili je bil dvakrat izbran v tretjo peterko Lige NBA, dvakrat je zaigral na tekmi All Star, leta 2008 pa je bil imenovan za najboljšega šestega košarkarja v ligi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ginobili bo še eno leto navduševal v San Antoniu

Z Argentino leta 2004 postal olimpijski prvak

19. julij 2017 ob 15:43

San Antonio - MMC RTV SLO/STA

Najboljši argentinski košarkarski zvezdnik Manu Ginobili, ki bo konec meseca dopolnil 40 let, bo tudi v naslednji sezoni igral za San Antonio Spurse, s katerimi je že štirikrat postal prvak Lige NBA.

Ginobili v San Antoniu igra od leta 2002. Spurse so letos v finalu zahodne konference izločili kasnejši prvaki Golden State Warriors. Stoječe ovacije je kljub porazu doživel prav Ginobili, saj so bili navijači mnenja, da se poslavlja od košarke. Tega Argentinec sicer nikoli ni napovedal in ljubitelje košarke bo navduševal vsaj še eno sezono.

Ginobili je bil zelo uspešen tudi z reprezentanco Argentine, s katero je leta 2004 v Atenah osvojil olimpijsko zlato, štiri leta kasneje v Pekingu bron, srebro na svetovnem prvenstvu leta 2002 v Indianapolisu, leta 2001 pa je bil z bolonjskim Virtusom tudi prvak Evrolige, ko je bil MVP finalne serije.

