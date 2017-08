Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Manu Ginobili je že več let nepogrešljivi člen ekipe San Antonia. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ginobili podaljšal pogodbo s San Antoniem za dve leti

V Ligi NBA do danes odigral 992 tekem

25. avgust 2017 ob 08:53

San Antonio - MMC RTV SLO, STA

Argentinski košarkarski veteran Emanuel David Ginobili je še za dve leti podaljšal zvestobo San Antonio Spursom.

Nova pogodba pomeni, da bo štirikratni nosilec šampionskega prstana prvaka Lige NBA v majici ekipe iz Teksasa preživel 16 let, torej svojo celotno kariero. 40-letni košarkar je bil izbran v 2. krogu nabora leta 1999 kot 57. po vrsti.

Takrat ga je izbral San Antonio, za katerega je začel igrati leta 2002. Pred tem je štiri sezone odigral v Italiji, v vrstah klubov Viola iz Reggio Calabrie ter Virtusa iz Bologne. Po podatkih ameriških medijev bo Ginobili na sezono zaslužil 2,5 milijona ameriških dolarjev.

Štirikrat osvojil Ligo NBA

Argentinski veteran, ki je skupaj z izbrano vrsto na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah osvojil zlato kolajno, se bo pridružil Timu Duncanu in Tonyju Parkerju kot tretji košarkar v zgodovini franšize, ki je z ekipo odigral najmanj 16 sezon. Argentinec je s San Antoniom štirikrat osvojil naslov prvakov v najmočnejši ligi na svetu, in sicer v letih 2003, 2005, 2007 in 2014, dvakrat v letih 2005 in 2011 je nastopil tudi na ekshibicijski tekmi zvezdnikov Lige NBA All-Star.

V NBA-ju odigral 992 tekem

Ginobili je v minuli sezoni odigral 69 tekem s povprečjem 7,5 točke na tekmo. Od svojega debija v ligi pa je odigral 992 tekem, s povprečjem 13,6 točke, 3,9 podaje in 3,6 skoka na tekmo. Ginobili je znan po svojih metih z razdalje. Je na tretjem mestu večne lestvice San Antonia po številu trojk, teh se je v njegovi statistiki zbralo že 1.431, drugi po vrsti je po številu ukradenih žog (1.349) in tretji po številu odigranih tekem za San Antonio. Na 213 tekmah, ki jih je odigral v končnicah, pa je povprečno dosegal 14,1 točke na tekmo.

Ginobili si z LeBronom Jamesom sicer deli tudi poseben rekord. Oba sta edina igralca v ligi, ki sta v končnicah zbrala vsaj 3.000 točk in zadela vsaj 300 trojk.

M. L.