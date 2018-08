Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 13 glasov Ocenite to novico! Manu Ginobili je bil dve desetletji med najboljšimi košarkarji sveta. Foto: Reuters Dodaj v

Ginobili pri 41 letih končal bogato kariero

Argentinec osvojil štiri prstane v Ligi NBA in olimpijsko zlato

27. avgust 2018 ob 21:10

San Antonio - MMC RTV SLO

Manu Ginobili je pri 41 letih končal izjemno kariero. V 16 letih igranja v Ligi NBA je pustil neizbrisen pečat v San Antoniu, s Spursi se je veselil štirih naslovov prvaka. Leta 2004 je z Argentino v Atenah osvojil olimpijsko zlato.

"Bilo je neverjetno potovanje. Dosegel sem veliko več, kot sem pričakoval v najboljših sanjah," je zapisal Ginobili, ki je imel še enoletno pogodbo s Spursi. V naslednji sezoni bi zaslužil 2,5 milijona ameriških dolarjev, vendar se je odločil, da je čas za novo poglavje v življenju.

Za San Antonio je odigral 1.057 tekem v rednem delu, v končnici pa je bil na parketu kar 218-krat. Dosegel je 14.043 točk, zbral pa je tudi 4.000 podaj in 1.392 ukradenih žog. Na tekmi All Star je zaigral leta 2005 in 2011.

Močan pečat je pustil tudi v Evroligi, ko je bil MVP finala leta 2001, ko je s Kinderjem osvojil naslov proti Tau Ceramici po napetih petih tekmah. V četrtfinalu je v tej sezoni blestel tudi v dvorani Tivoli, ko je ekipa iz Bologne izločila Union Olimpijo z 2:0 v zmagah.

