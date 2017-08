Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Olivier Giroud je poskrbel, da je Arsenal novo sezono Premier lige začel s polnim izkupičkom točk. Foto: Reuters Jamie Vardy je dvakrat premagal Petra Čecha. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Giroud odločil goleado na Emiratesu

Vardy dvakrat premagal Petra Čecha

11. avgust 2017 ob 22:42

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Arsenala so se morali v uvodnem krogu nove sezone v Premier ligi pošteno potruditi za zmago. Šele štirje zadetki so bili dovolj za tri točke proti Leicester Cityju (4:3).

Gledalci so na Emiratesu v prvem polčasu videli štiri zadetke, na prvega jim ni bilo treba dolgo čakati. Že v drugi minuti je po podaji Mohameda Elnenyja z glavo z 11 metrov zadel Alexandre Lacazette.

Toda slavje domačih navijačev ni trajalo dolgo, že tri minute pozneje je izid izenačil Šindži Okazaki, potem ko je Petr Čech slabo ocenil predložek na drugo vratnico.

Welbeck poskrbel za miren odmor

Po slabe pol ure igre je gostom uspel preobrat. Po napaki v obrambi je Mark Albrighton z leve strani poslal predložek na drugo vratnico, kjer je s silovitim strelom pod prečko Čecha matiral Jamie Vardy. Za 2:2 je pred odmorom, natančneje v sodnikovem dodatku, zadel Danny Welbeck, ki se je med strelce vpisal po podaji Seada Kolašinca.

Giroud poskrbel za delirij Londončanov

Nadaljevanje je bilo infarktno. V 56. minuti je po predložku iz kota Rijada Mahreza še drugič na tekmi zadel Vardy. Angleški napadalec je bil natančen z glavo iz neposredne bližine. Topničarji so si na vse kriplje prizadevali izenačiti izid, Wengerjevo ekipo sta rešila rezervista Aaron Ramsey in Olivier Giroud. Valižan je v 83. minuti po podaji Granita Xhake z diagonalnim strelom z desnico najprej zadel za 3:3, zmago je ekipi iz severnega Londona prinesel Giroud. Znova se je s podajo izkazal Xhaka, Francoz pa je po predložku iz kota z glavo žogo, ki se je odbila od prečke, spravil čez črto in poskrbel za delirij na tribunah Emiratesa.

Premier liga, 1. krog, petkova tekma:

ARSENAL - LEICESTER 4:3 (2:2)

Lacazette 2., Welbeck 45., Ramsey 83.,

Giroud 85.; Okazaki 5., Vardy 29., 56,

Sobota ob 13.30:

WATFORD - LIVERPOOL

Ob 16.00:

CHELSEA - BURNLEY

CRYSTAL PALACE - HUDDERSFIELD

(Gorenc Stanković)

WEST BROMWICH - BOURNEMOUTH

SOUTHAMPTON - SWANSEA

EVERTON - STOKE CITY

Ob 18.30:

BRIGHTON - MANCHESTER CITY

Nedelja ob 14.30:

NEWCASTLE - TOTTENHAM

Ob 17.00:

MANCHESTER UTD. - WEST HAM

M. L.