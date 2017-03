Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Stephen Curry je 15 od svojih 31 točk dosegel v tretji četrtini, po kateri so Warriorsi prevzeli pobudo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Glasba v Madison Square Gardnu navdahnila tudi Curryja

Razburljivo v Atlanti, Sacramentu in Washingtonu

6. marec 2017 ob 08:07

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so se po zaporednih porazih na zmagovita pota vrnili v tihem Madison Square Gardenu, kjer so premagali New York s 112:105.

Stephen Curry, ki je na prejšnjih treh tekmah izza črte metal 4/31, je tokrat zadel pet trojk in tekmo končal pri 31 točkah. Dve manj je prispeval Klay Thompson. Curry je po zadetih trojkah (1.833) na večni lestvici na desetem mestu prehitel Chaunceyja Billups.

Organizatorji v New Yorku so se odločili, da med ogrevanjem in minutami odmora v prvem polčasu, ne dajo glasbe. S tem so, kot so sporočili tik pred tekmo, skušali pričarati "košarko v najčistejši obliki". Igralcem poteza ni bila všeč. "Bilo je čudno," je povedal Curry, njegov soigralec Draymond Green pa je bil kar precej jezen: "Patetično. To je smešno, spremenilo je potek tekme, spremenilo je vse. Navajen si igrati na določen način, potem pa tole. To je bilo nespoštljivo do vseh, ki so si prizadevali narediti tekme tudi zabavne."

Ko se je vrnila glasba, je roko naravnal tudi Curry, ki je v tretji četrtini dosegel 15 točk. Vzdušje pred tem je primerjal s košarkarskimi tekmami v srednji šoli.

Bolj kot v New Yorku je bilo razburljivo v Atlanti, Sacramentu in Washingtonu. V Atlanti je zmago Indiani (97:96) s trojko v zadnji sekundi prinesel Glen Robbinson III. V Sacramentu je ob zvoku sirene za zmago Uraha po podaljšku s 110:109 poskrbel Rudy Gobert, ki je v koš preusmeril žogo po metu Georga Hilla.

V Washingtonu je bil za zmago Wizardsov nad Orlandom s 115:114 najzaslužnejši Bojan Bogdanović, ki je zadel osem trojk, vključno z dvema v sami končnici tekme. Skupaj je dosegel 27 točk.

ATLANTA - INDIANA 96:97

Hardaway 24, Millsap 23 in 10 skokov, Schröder 18; George 34 (6/9 za tri), Teague 16, Miles 13.



NEW YORK - GOLDEN STATE 105:112

Rose 28, Porzingis 24 in 15 skokov, Anthony 15, Vujačić ni igral; Curry 31 (11/24 iz igre, 5/13 za tri), Thompson 29 (4/9 za tri), Green 13.

PHOENIX - BOSTON 109:106

Bledsoe 28, Ulis 20; Thomas 35, Crowder 16 in 10 skokov.

WASHINGTON - ORLANDO 115:114

Beal 32, Bogdanović 27; Ross 20, Fournier 18.

DALLAS - OKLAHOMA CITY 104:89

Curry 22, Nowitzki 18; Westbrook 29, Adams 19.

SACRAMENTO - UTAH * 109:110

Lawson 19, Collison 18; Hood 28, Hayward 23, Gobert 16 in 24 skokov.

LA LAKERS - NEW ORLEANS 97:105

Young 19, Ingram in Russell po 16; Davis 31, Cousins 26 in 15 skokov.

* - po podaljšku

Tekme 6. marca:

PHILADELPHIA - MILWAUKEE

ORLANDO - NEW YORK

CLEVELAND - MIAMI

ATLANTA - GOLDEN STATE

DETROIT - CHICAGO

MEMPHIS - BROOKLYN

MINNESOTA - PORTLAND

CHARLOTTE - INDIANA

SAN ANTONIO - HOUSTON

DENVER - SACRAMENTO

UTAH - NEW ORLEANS

LA CLIPPERS - BOSTON

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 61 42 19 68,9 BOSTON CELTICS 63 40 23 63,5 WASHINGTON WIZARDS 61 37 24 60,7 TORONTO RAPTORS 63 37 26 58,7 ATLANTA HAWKS 62 34 28 54,8 INDIANA PACERS 62 32 30 51,6 CHICAGO BULLS 62 31 31 50,0 DETROIT PISTONS 62 30 32 48,4 ------------------------------------- MIAMI HEAT 63 29 34 46,0 MILWAUKEE BUCKS 61 28 33 45,9 CHARLOTTE HORNETS 62 27 35 43,5 NEW YORK KNICKS 63 25 38 39,7 PHILADELPHIA 76ERS 62 23 39 37,1 ORLANDO MAGIC 63 23 40 36,5 BROOKLYN NETS 61 10 51 16,4 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 62 51 11 82,3 SAN ANTONIO SPURS * 61 48 13 78,7 HOUSTON ROCKETS 63 44 19 69,8 UTAH JAZZ 63 39 24 61,9 LOS ANGELES CLIPPERS 62 37 25 59,7 MEMPHIS GRIZZLIES 63 36 27 57,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 63 35 28 55,6 DENVER NUGGETS 62 28 34 45,2 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 61 26 35 42,6 DALLAS MAVERICKS 62 26 36 41,9 SACRAMENTO KINGS 62 25 37 40,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 62 25 37 40,3 NEW ORLEANS PELICANS 63 25 38 39,7 PHOENIX SUNS 63 21 42 33,3 LOS ANGELES LAKERS 63 19 44 30,2 * - v končnici

R. K.