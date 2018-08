Poudarki Lahki dvojec Bolha/Malešič v petkov repesaž Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rajko Hrvat je na EP-jih v skifu že osvojil dve bronasti medalji, a letos ni v formi iz zadnjih dveh sezon. Foto: BoBo Evropska prvenstva 2018. Glasgow bo med 2. in 12. avgustom gostil šest evropskih prvenstev v različnih športih. Sočasno bo v Berlinu med 6. in 12. avgustom potekal EP v atletiki. Skupno se bo 4.500 športnikov potegovalo za 188 naslovov evropskih prvakov. Foto: EPA Dodaj v

Glasgow 2018: Hrvat suvereno v polfinale

Začenjajo se evropska prvenstva v Glasgowu

2. avgust 2018 ob 09:24,

zadnji poseg: 2. avgust 2018 ob 13:55

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

V Glasgowu se z veslanjem v parku Strathclyde začenja projekt mega evropskega prvenstva v plavanju, triatlonu, kolesarstvu, gimnastiki, golfu in atletiki. Uvodni dan sta na vodi oba slovenska čolna.

Izolan Rajko Hrvat se je uvrstil v polfinale med lahkimi skifisti. V svoji skupini je zasedel tretje mesto in se že prebil med najboljših 12 veslačev stare celine. Hrvat je v letih 2015 in 2016 že osvojil bron na EP-ju, letos pa je zaradi poškodbe hrbta sezona nekoliko slabša. V svetovnem pokalu je osvojil deveto in 12. mesto, na sredozemskih igrah v Tarragoni pa peto.



V parku Strathclyde sta v predtekmovanju lahkih dvojnih dvojcev nastopila Marko Bolha in Jaka Malešič, ki pa bosta morala v petek v repesaž. Slovenca sta sicer pogumno začela, bila po četrtini proge na tretjem mestu, nato pa nazadovala na rep nastopajočih. Posadka Bolha/Malešič sta na sredozemskih igrah v lahkem dvojnem dvojcu prav tako osvojila peto mesto. Posadka se je oblikovala med sezono in se dokazala na mednarodnih kriterijskih regatah v Essnu in na Bledu. Za EP v veslanju je prijavljenih 198 posadk iz 32 držav.

Zametek pravih evropskih iger?

Projekt Evropska prvenstva 2018 prinaša nekakšne evropske igre, saj so se v istem mestu – Glasgowu – združile različne športne panoge. S tem naj bi pozornost usmerili na eno mesto, dodale težo in prestiž naslovom. Projektu se je delno pridružila tudi kraljica športov atletika, ki pa bo imela svoje evropsko prvenstvo v Berlinu, so se pa koledarsko prilagodili dogajanju na Škotskem. Nekatere preizkušnje bo gostila tudi škotske prestolnica Edinburgh. Skupno bo na tekmovanjih med 2. in 12. avgustom v sedmih različnih športih sodelovalo okoli 4.500 športnic in športnikov, podeljenih bo 188 zlatih medalj za naslove evropskih prvakov.

