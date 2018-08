Glasgow 2018: Tjaša Oder na 800 metrov brani bron

Ocenite to novico!

Lahki skifist Hrvat si prizadeva za finale v parku Strachclyde

4. avgust 2018 ob 07:21

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Na evropskih prvenstvih v Glasgowu bodo v soboto med Slovenci nastopili plavalci in veslač Rajko Hrvat. Najzanimivejša bo ženska tekma na 800 metrov prosto ob 18. uri, kjer bo Tjaša Oder branila bron iz Londona 2016.

Odrova je v petek dosegla sedmi izid kvalifikacij, a med vsemi nastopajočimi je s časom izstopala le Italijanka Simona Quadarella. Finale bo pokazal, ali je katera od plavalk še varčevala z močmi, vse, vključno z Odrovo, pa so prepričane, da je v finalu mogoč boljši dosežek.

Tudi slovenska rekorderka poudarja, da se bo na tekmi vključila v boj za kolajne, če se bo za to pokazala priložnost, sicer pa ima peti najboljši prijavljeni izid in vloga favoritinj za kolajne pripada tekmicam. V bazenu se bosta že dopoldne na 100 metrov prsno predstavili izkušeni Tjaša Vozel in Tina Čelik, letos že dobitnica kolajne na mladinskem evropskem prvenstvu. Za Vozlovo bo tekma test za nastop na 200 metrov prsno, za Čelikovo pa za najkrajšo 50-metrsko razdaljo.