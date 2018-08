Glasgow 2018, veslanje: Hrvat ostal brez finala

Ocenite to novico!

Tjaša Oder na 800 metrov brani bron

4. avgust 2018 ob 07:21,

zadnji poseg: 4. avgust 2018 ob 14:40

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Na evropskih prvenstvih v Glasgowu bodo v soboto med Slovenci nastopili plavalci in veslač Rajko Hrvat. Najzanimivejša bo ženska tekma na 800 metrov prosto ob 18. uri, kjer bo Tjaša Oder branila bron iz Londona 2016.

Tudi slovenska rekorderka poudarja, da se bo na tekmi vključila v boj za kolajne, če se bo za to pokazala priložnost, sicer pa ima peti najboljši prijavljeni izid in vloga favoritinj za kolajne pripada tekmicam.

Odrova je v petek dosegla sedmi izid kvalifikacij, a med vsemi nastopajočimi je s časom izstopala le Italijanka Simona Quadarella. Finale bo pokazal, ali je katera od plavalk še varčevala z močmi, vse, vključno z Odrovo, pa so prepričane, da je v finalu mogoč boljši dosežek.

Hrvat s 4. mestom v mali finale

V parku Strachclyde bo slovenske barve na veslaškem delu tekmovanj branil Izoljan Rajko Hrvat. V polfinalu lahkih skifistov je v prvi skupini zasedel 4. mesto in ostal brez velikega finala. Dvakratni dobitnik brona na evropskih prvenstvih je izgubljal vse do 1.500 m, na koncu pospešil, a je bil zaostanek do 3. mesta že prevelik, na koncu je za tretjim Nemcem Larsom Wichertom zaostal za 4 sekunde.

Hrvata v nedeljo tako čaka nastop v malem finalu. Še enkrat bosta v nedeljo startala tudi Marko Bolha in Jaka Malešič v finalu C lahkih dvojnih dvojcev.

