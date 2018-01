Glavič: Olimpija igra zelo grobo - to je star sistem hokeja

Kristan: Dve tretjini sta bili katastrofalni

7. januar 2018 ob 07:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nič novega pod Rožnikom. Tretji derbi v tej sezoni v Tivoliju in tretja zmaga Jesenic. Olimpija je po odličnem začetku popolnoma popustila in prejela novo lekcijo.

Železarji so se veselili najvišje zmage na letošnjih derbijih (2:6). Imeli so veliko več strelov na vrata (51:28). Po izenačenju na 1:1 v 31. minuti so prevzeli pobudo in prevladovali vse do zadnjega piska sirene. Po grenkem porazu prejšnjo soboto v Podmežakli (2:4) so ta teden nanizali zmage v Celovcu, Salzburgu in Ljubljani.

Zmaji so prejšnji teden na Jesenicah le štiri minute presedeli na kazenski klopi, tokrat pa kar 26 minut. Gorenjci so bili precej bolj disciplinirani, prejeli so le šest izključitev.

"Sodnika sta bila zelo korektna. Olimpija igra hokej po starem sistemu, igra zelo grobo. Vsak nalet s palico, spotikanje, nepravilno zaustavljanje ob ogradi se piska. Tokrat sta to sodnika vse videla, prejšnji teden na Jesenicah pa smo imeli le en "power play". Če sodnika ne bi piskala vsakega prekrška, bi morali tudi mi drugače igrati. V modernem hokeju delamo na drugih stvareh in ne na grobi igri," je pojasnil trener Jeseničanov Gaber Glavič. Zmaga na 480. večnem derbiju je bila še slajša, saj mineva 70 let od ustanovitve kluba na Jesenicah.

Sistema ne prilagajajo tekmecem

V soboto je na sporedu še zadnji v seriji derbijev v Podmežakli: "Naslednji teden bomo igrali enako. Mi našega sistema ne menjamo proti nobeni ekipi, drugi se morajo prilagajati nam. Tako je lepo igrati."

Najboljše tri ekipe po koncu rednega si bodo lahko izbrale tekmeca. Jeseničani bi po trenutni lestvici lahko izbrali tudi Olimpijo. "Težko je prevideti, koga bomo lahko izbirali. Če bi imeli na izbiro le dve ekipi in bi z Olimpijo lažje igrali, bi si jo izbrali. Radi igramo derbije. Mislim, da ni preveč teh medsebojnih tekem najboljših slovenskih ekip. Tudi drugje po svetu je veliko regionalnih rivalstev," je razlagal Glavič.

Saunders: Čustva so na derbijih vedno prisotna

Clarke Saunders je znova blestel v vratih Jesenic. Zbral je 26 obramb. Pri obeh zadetkih z bližine je bil nemočen, v drugi tretjini je prejel tudi dvominutno kazen, saj je prečkal sredinsko črto, ko je prišlo do prerivanja pred vrati Ljubljančanov. "Slabo smo začeli tekmo. Izgubili smo preveč ploščkov in tudi pred vrati smo jim pustili veliko prostora. Od začetka druge tretjine smo prevzeli pobudo. Odlično smo unovčili njihove izključitve. Tokrat je bil zelo pester derbi. Nikoli nisem zagovarjal pretepov, vratarji se neradi udeležujemo vsega skupaj. Včasih se je treba tudi vmešati. Čustva so na derbijih še posebej prisotna, vložek je vedno zelo velik," je poudaril 28-letni Kanadčan, ki je zadnje tri sezone branil za ekipo Colorado Eagles v Ligi ECHL.

Kristan: Dve tretjini sta bili katastrofalni

Zmaji niso iztržili niti proti večnim tekmecem na domačem ledu. Še najbližje so bili 25. oktobra, ko so se v zadnji tretjini vrnili po zaostanku z 0:3 in na koncu izgubili z 2:3. Na zadnjih dveh tekmah pod Rožnikom zmagovalec ni bil vprašljiv.

"Bolj sproščeno igramo na Jesenicah. Po taki tekmi ni izgovorov. Prvo tretjino smo odigrali zelo dobro, nato sta bili dve tretjini katastrofalni," je bil razočaran Robert Kristan, ki je imel tokrat zares ogromno dela. Samo v drugi tretjini so Jeseničani sprožili kar 27 strelov.

Tudi utrujen lahko igraš derbije

Velika težava Olimpije je ozek igralski kader, zelo se pozna odsotnost vsakega nosilca igre. Tokrat je zelo manjkal center prvega napada Matic Kralj, ki ima zlomljeno kost na dlani. Andrej Brodnik na derbijih stavi le na tri napade. V drugi polovici tekme pride do velikega padca v igri. Na zadnjih dveh derbijih v Ljubljani se je to lepo videlo, prejšnjo soboto v Podmežakli pa je Kristan s sijajnimi obrambami preprečil preobrat.

"Prisotna je utrujenost in glava seveda ni na pravem mestu. Mislim, da sem dobro opravil svoje delo, a hokej je ekipni šport in posameznik ne more zagotoviti zmag. Eno tekmo smo uspeli izpeljati, ko sem uspel držati ekipo nad vodo. Jeseničani so odlična drsalna ekipa, v naši dvorani so sprožili kar 51 strelov na naša vrata, kar je porazno za nas. Utrujenost ne sme biti izgovor. Tudi utrujen lahko igraš derbije. Želja in velik motiv prevladata. Tako so nas učili. Morda to pri mladih igralcih še ni prišlo na plodna tla," je bil tudi v analizi tekme odločen Kristan, ki je prejel kar nekaj žalitev od jeseniških navijačev. Kar trikrat je prejel kazen dveh minut, kar je zares nenavadno za vratarja.

Ko se dvorana napolni, ne znamo dati odgovora navijačem

V garderobi je odlični čuvaj mreže seveda velika avtoriteta, na ledu pa je večkrat jezen na mlajše soigralce po velikih napakah: "Za derbije se je treba maksimalno pripraviti. Ko vidim, da osnovne stvari ne gredo po načrtu, se mi na koncu tekme res kar malce zmeša. Imam tak karakter in ne mislim ga menjati. Enkrat bo to zagotovo pomagalo. Če ne v Alpski ligi, pa v finalu državnega prvenstva."

"Vsak poraz me boli. Čustva pridejo bolj na dan na derbiju pred lepo napolnjeno dvorano. Nova Olimpija gre v pravo smer, dobro se dela. Končno se dvorana malce napolni, pa ne znamo dati odgovora navijačem. To me boli. Sezona traja že kar nekaj mesecev, pa še vedno ni tega preskoka. Ne znamo odigrati mirno, delamo preveč napak. Še vedno je prisoten strah pri nekaterih igralcih," je še dodal Kristan.

Olimpija je po 31 odigranih tekmah na šestem mestu v Alpski ligi: "Naš cilj je preboj med osmerico. Do zdaj smo igrali kar uspešno."

Brodnik jezen zaradi velikega števila napak

Zelo slabe volje je bil seveda trener Brodnik, ki si je zelo želel prve zmage nad večnimi tekmeci v Tivoliju. "Prva tretjina je bila super, potem pa se nam je ob koncu druge in na začetku zadnje vse skupaj podrlo. Ko je igra potekala pet proti petim, je bila zelo izenačena. Privoščili smo si preveliko število izključitev. Ne kažem s prstom na sodnike. Moramo odpraviti lastne napake," je povedal Brodnik, ki ima zelo rad izziv na teh posebnih tekmah. Raje bi videl, če bi bile bolj razporejene skozi sezono. Štirje derbiji v enem mesecu so res malce neposrečen razpored.

Koren: V zadnje pol ure so nas nadigrali

Odličen začetek Olimpije je kronal Gal Koren z zadetkom v 12. minuti ob prednosti igralca več. "Tekmo smo odprli zelo dobro, imeli smo tudi še nekaj lepih priložnosti. Ko smo prejeli prvi zadetek, se nam je sistem podrl. Imeli smo ogromno izključitev, delali smo veliko napak in v zadnje pol ure so nas nadigrali. Mislim, da smo na dozdajšnjih petih derbijih kar nekaj tretjin odigrali zelo dobro. Zdaj imamo teden dni časa do naslednje tekme na Jesenicah. Moramo se znova sestaviti. Prejšnji teden na Jesenicah smo zdržali do konca. Naslednji teden gremo po novo zmago. Te tekme si vsak želi dobiti," je razmišljal Koren, ki je pred zadetkom zadel tudi vratnico.

Obisk v Tivoliju je bil najboljši v letošnji sezoni. Zbralo se je 2.500 gledalcev, zelo veliko je bilo seveda tudi navijačev Jesenic. Že naslednjo soboto bo verjetno še več gledalcev v Podmežakli.

A. G.