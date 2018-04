Poudarki Odmevi po tekmi SIJ Acroni Jesenice - SŽ Olimpija (3:2) Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Adis Alagić je bil z dvema zadetkoma in podajo najboljši igralec prve tekme finala. Foto: www.alesfevzer.com Janez Orehek je po 211 minutah prekinil strelsko sušo Olimpije na večnih derbijih. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Zadetki s tekme Jesenice... Sorodne novice Jeseničani vodili s 3:0, na koncu pa trepetali za zmago Dodaj v

Glaviča skrbi disciplina v igri, Vnuka pa neučinkovitost

V Tivoliju zmaji že dve leti niso ugnali železarjev

8. april 2018 ob 08:02

Jesenice - MMC RTV SLO

Finalna serija državnega prvenstva se je začela zelo podobno kot četrtfinale Alpske lige. Jeseničani so zapravili visoko prednost, a na koncu vseeno zmagali. Olimpija mora zdaj vse staviti na torkovo tekmo v Tivoliju.

Tekma pred 2.500 gledalci v Podmežakli se je prelomila v drugi tretjini. Zmaji so imeli minuto in devet sekund prednost dveh igralcev več, a so odigrali zelo slabo. Precej je bilo tehničnih napak pri sprejemu ploščka, nevarnega strela pa ni bilo. V zadnji tretjini so sicer znižali na 3:2, a do izenačenja niso prišli.

Po 40 minutah je kazalo, da bo Clarke Saunders znova ohranil mrežo nedotaknjeno proti zeleno-belim. Janez Orehek ga je matiral po 211 minutah! Pred njim ga je zadnji ukanil Andrej Hebar na sredini druge tekme četrtfinala Alpske lige v Tivoliju. Na tretji in četrti tekmi Olimpija ni zadela.

Alagić sijajen pred vrati

Tudi tokrat se je poznala razlika v reakcijah pred vrati. Adis Alagić, ki ima izkušnje tudi iz Lige Ebel, je dvakrat sijajno ukanil Tilna Spreitzerja. Aljaž Chvatal tudi v najlepši priložnosti ni zatresel mreže v drugi tretjini ob "power playu". Pri zmajih je le Andrej Hebar učinkovit pred vrati, številni mlajši igralci pa v ključnih trenutkih odpovejo.

Mladi hokejisti igrajo dve finalni seriji

Jeseničani igrajo v finalu lige Young Stars z madžarsko Albo, izid v zmagah je 2:2. V mladi ekipi igrajo tudi Blaž Tomaževič, Lan Brun Rauh, Nejc Stojan, Žiga Urukalo, Žan Jezovšek, Gašper Glavič, Gašper Seršen, Erik Svetina, Jaka Sodja in Jaka Šturm.

"Zelo težko je igrati na dveh tekmovanjih hkrati. Že avgusta sem vedel, da bomo plačali določen davek, a vztrajam pri svoji odločitvi. To je bil razlog, da nismo bili tako suvereni kot na prejšnjih tekmah proti Olimpiji," je poudaril trener Gaber Glavič.

40-letni strateg je seveda videl še precej pomanjkljivosti v igri: "Že v drugi tretjini je imela Olimpija prednost dveh igralcev več, a ni zadela, zato pa je v zadnji tretjini. Nisem zadovoljen z disciplino v igro, saj smo lani zadnjič igrali z dvema igralcema manj. Imeli smo deset minut kazni, kar je bilo preveč. Tega si ne bi smeli privoščiti v finalni seriji. Olimpija me ni presenetila, naša igra pa mora biti boljša."

Vnuk: V številnih elementih igre smo bili boljši

Jure Vnuk, ki je v končnici Alpske lige napovedal vojno Jeseničanom, je zdaj precej znižal ton. "Morali bi doseči veliko več zadetkov. Tokrat smo bili v številnih elementih igre boljši. Zares škoda. Na naslednjih tekmah bo treba ponoviti tako igro, kar pa ne bo lahko. Serija bi lahko postala še zanimiva. Eden izmed ciljev je bil, da dobimo vsaj eno tretjino. Zelo sem vesel, da nam je vsaj to uspelo, če nam že ni uspelo dobiti tekme. To je dobro izhodišče za naprej," je razlagal trener Olimpije.

"Po dveh tretjinah smo psihično že utrujeni, saj nam nikakor ni uspelo zadeti. Vse sile smo usmerili proti vratom in vrnili smo se v tekmo. Upam, da bomo stopnjevali formo v tej seriji, potem ko smo v četrtfinalu Alpske lige padli. Pred nami je izredno zahtevna naloga. Fantom lahko samo čestitam za odličen boj in tako bomo še zelo konkurenčni," je še dodal Vnuk.

V Tivoliju zmaji že dve leti brez zmage na medsebojnih tekmah

Železarji imajo še ogromno rezerve, v Tivoliju pa niso izgubili že dve leti. V letošnji sezoni so dobili vse štiri tekme v Ljubljani. Vsekakor bo Olimpija pod velikim pritiskom v torek zvečer, saj si poraza ne sme privoščiti, če še želi računati na naslov. Glede na vse medsebojne tekme v letošnji sezoni bi že ena zmaga pomenila lep uspeh za Ljubljančane.

A. G.